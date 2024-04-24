Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşerek önemli kararlar aldıklarını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşerek önemli kararlar aldıklarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşerek önemli kararlar aldıklarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin sürdürülmesi konusunda önemli kararlar aldıklarını bildirdi. Bolat, ayrıca KKTC'nin gümrük altyapısının modern araç ve yöntemlerle geliştirilmesi, ürün güvenliği ve denetimi ile piyasa gözetimi alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı çalışmalarının sürdürülmesi konusunda da anlaşmaya vardıklarını belirtti. Bolat, KKTC'nin uluslararası arenadaki rolünün geliştirilmesine ve kalkınmasının hızlandırılmasına yönelik desteklerin devam edeceğini ifade etti.

24.04.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin sürdürülmesi konusunda önemli kararlar aldıklarını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı, Türkiye-KKTC Ortak Komite Eş Başkanı Amcaoğlu ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Bolat, "Görüşmemizde, KKTC ile ülkemiz arasındaki ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin yanı sıra, KKTC'nin gümrük altyapısının modern araç ve yöntemlerle geliştirilmesi, ürün güvenliği ve denetimi ile piyasa gözetimi alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı çalışmalarının sürdürülmesi konusunda önemli kararlar aldık." değerlendirmesini yaptı.

Bolat, KKTC'nin artan bölgesel önemine dikkati çekerek, KKTC'nin uluslararası arenadaki rolünün geliştirilmesine ve kalkınmasının hızlandırılmasına yönelik desteklere devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşerek önemli kararlar aldıklarını açıkladı - Son Dakika

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