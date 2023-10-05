Ticaret Bakanı: Oto piyasasında fiyatlar düştü, bolluk yaşanıyor - Son Dakika

Ticaret Bakanı: Oto piyasasında fiyatlar düştü, bolluk yaşanıyor

Ticaret Bakanı: Oto piyasasında fiyatlar düştü, bolluk yaşanıyor
Son Güncelleme: 05.10.2023 13:40

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, alınan kararla birlikte oto piyasasında büyük bir rahatlama sağlandığını belirtti. Hem ikinci el satışlarda hem de sıfır araba satışlarında bolluk yaşandığını ve fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler olduğunu ifade eden Bolat, bayilerin stoklardaki arabaları ortaya çıkardığını ve kampanyalara başladığını söyledi. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellere ve markalara göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyalarının başlayacağını belirten Bolat, bu durumun piyasaların düzelmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "(Aldığımız kararla) Çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Bu piyasaların düzelmesi için rasyonel ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ömer Bolat, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı: Oto piyasasında fiyatlar düştü, bolluk yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı: Oto piyasasında fiyatlar düştü, bolluk yaşanıyor - Son Dakika
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