İhracat Beklenti Endeksi'nde 5,5 puanlık artış - Son Dakika
Üye Girişi

İhracat Beklenti Endeksi'nde 5,5 puanlık artış

08.04.2022 10:10
İhracat Beklenti Endeksi'nde 5,5 puanlık artış

TİCARET Bakanlığı, İhracat Beklenti Endeksi'nin bu yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe göre 5,5 puan artarak 121,3 seviyesinde; İthalat Beklenti Endeksi'nin ise 8,2 puan azalarak 110,6 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

TİCARET Bakanlığı, İhracat Beklenti Endeksi'nin bu yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe göre 5,5 puan artarak 121,3 seviyesinde; İthalat Beklenti Endeksi'nin ise 8,2 puan azalarak 110,6 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. 1-18 Mart 2022 tarihlerinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2022 yılı ikinci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 5,5 puan artarak 121,3 oldu. İhracat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi endeksi artış yönünde etkilerken, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.2022 yılı ikinci çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 8,2 puan azalarak 110,6 oldu. İthalat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilerken, gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.


YORUMLAR
500
Türkiye ihracat iklimi endeksi 53,9 oldu Türkiye ihracat iklimi endeksi 53,9 oldu Çekya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon euroluk ek askeri yardım Çekya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon euroluk ek askeri yardım İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İhracat Beklenti Endeksi'nde 5,5 puanlık artış - Son Dakika


Son Dakika
10:46 "Tencere alana arsa hediye " kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu
10:39 "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor
10:25 Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
10:23 Taksici ile yolcu arasında "kapıyı sert kapattın-telefonda konuştun" kavgası sokağa taştı
10:21 Yer: İzmir! İftar vakti gelip fırının 100 bin TL'lik kasasını çaldılar
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 "Evlatlarımızın beslenme hakkı için gideceğim" demişti: CHP Lideri Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'ndan içeri alınmadı, kapıda açıklama yapıyor
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
00:16 Birce Akalay Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi: İmkansız
09:47 Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gidiyor: İçeri alınacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 10:57:49. #1.11#
SON DAKİKA: İhracat Beklenti Endeksi'nde 5,5 puanlık artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement