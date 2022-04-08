İhracat Beklenti Endeksi'nde 5,5 puanlık artış - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı, İhracat Beklenti Endeksi'nin bu yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe göre 5,5 puan artarak 121,3 seviyesinde; İthalat Beklenti Endeksi'nin ise 8,2 puan azalarak 110,6 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. 1-18 Mart 2022 tarihlerinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2022 yılı ikinci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 5,5 puan artarak 121,3 oldu. İhracat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi endeksi artış yönünde etkilerken, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.2022 yılı ikinci çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 8,2 puan azalarak 110,6 oldu. İthalat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilerken, gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.