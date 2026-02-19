Ticaret Bakanlığı'ndan Dev Denetim

Ticaret Bakanlığı tarafından yılın ilk 45 gününde yaklaşık 48 bin firma ve 5,6 milyon ürün denetlenirken, tespit edilen aykırılıklar için 506 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek ve tüketicilerin arz-talep dengesinde sarsıntı oluşturması muhtemel her türlü fiile karşı denetimler hız kesmeden sürdürülüyor. İç ticaret denetim birimlerince yılın ilk 45 gününde 48 bin 122 firma ve 5 milyon 683 bin 898 ürün denetlendi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle yaklaşık 506 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlüklerince yılın ilk 45 gününde gıda perakendeciliği sektörüne yönelik denetimlerde 29 bin 626 firma denetlendi. Yapılan kontrollerde 20 bin 79 ihlal tespit edildi ve toplam 80 milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde aykırılık tespit edilen 10 bin 847 ürüne yaklaşık 43 milyon lira ceza kesildi. Ayrıca Ankara'da 1 milyon 357 bin 149 adet ürün, İstanbul'da 885 bin 734 adet ürün ve Antalya'da 995 bin 882 ürün denetimden geçirildi.

237 milyon liranın üzerinde ceza

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de, vatandaşların günlük hayatta taraf olduğu sözleşmeler ve haksız ticari uygulamalar kapsamında denetimlerini sürdürüyor. 2026 yılının ilk 45 gününde 7 bin 999 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı eylemi tespit edilen 330 kişiye toplam 237,7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri gibi alanlardaki aykırılıklardan dolayı 201 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri çerçevesinde 34,4 milyon lira, ürün güvenliği denetimlerinde ise 2,4 milyon lira ceza uygulandı.

10 binin üzerinde firma denetledi

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce yılın ilk 45 gününde otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 10 bin 497 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Yapılan incelemelerde aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen bin 160 gerçek ve tüzel kişiye toplam 188,3 milyon lira idari para cezası kesildi. Denetimlerin sektörel dağılımında fahiş fiyat alanında 174,3 milyon lira, kuyum sektöründe 1,1 milyon lira, emlak sektöründe 7,5 milyon lira ve otomotiv sektöründe 158 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin ihlaller nedeniyle 5,2 milyon lira idari para cezası tahakkuk ettirildi.

19 firmaya 2,9 milyar lira idari para cezası

Piyasa dengesinin korunması amacıyla çalışmalarını yürüten Rekabet Kurumu, 2025 yılında 227 firmaya toplam 13,2 milyar lira ceza uygulamıştı. 2026 yılının ilk 45 gününde ise başta gıda endüstrisi, inşaat ve tarım-hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren 19 firmaya toplamda 2,9 milyar lira idari para cezası uygulandı. Bakanlığın enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlamak ve tüketicilerin huzuru için çalışmaları titizlikle sürdürmeye devam edeceği belirtildi. - ANKARA