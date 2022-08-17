"6 ay ve 6 bin kilometre şartının piyasayı normale döndüreceğini düşünüyoruz" - Son Dakika
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"6 ay ve 6 bin kilometre şartının piyasayı normale döndüreceğini düşünüyoruz"

17.08.2022 13:29
"6 ay ve 6 bin kilometre şartının piyasayı normale döndüreceğini düşünüyoruz"

Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemesinin araç piyasasını normale döndüreceğini söyleyen galerici Ahmet Yurtlu, "Piyasa için çok sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemesinin araç piyasasını normale döndüreceğini söyleyen galerici Ahmet Yurtlu, "Piyasa için çok sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin panik satışlara neden olacağını bunun da 2. el araç satışını yüzde 5 oranında düşürebileceğini belirten galerici Ahmet Yurtlu, kararın çok sağlıklı bir karar olduğunu söyleyerek, "Dün gece itibari ile kesinleşen bir kararname var. 6 ay süre ve 6 bin kilometre yol yapılmadan, sıfır tescili çıkmış araçları alan insanlar satış yapamayacaklar. Bu aslında çok doğru bir karar. 2. el araçlarda ilk başta yüzde 5'lik oranda bir düşüş yaşatabilir. Panik satışlar gelebilir ama biz piyasa için bunun çok sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyoruz. Aslında dışarda galericilerin sıfır araç alıp, sattıkları gibi bir algı oluşuyor ama zaten galericilere bayiler araba vermiyor. Bunu daha çok hiç yapmayanlar ranta çevirdi. Yani sektörle alakası olmayan, yatırım amaçlı boşta parası olan ve hatta öyle oldu ki insanlar dövizden daha çok araba almaya başladılar. İnsanlar teveccüh gösterince ve fiyatlarda aşırı bir artış olunca dövizin getirinden çok arabaların getirisi oldu. Öyle olunca da bu şekilde bir tepki oluştu. İnşallah bu açıklamalardan sonra önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Piyasayı normale döndürecek"

Kararın 2. el otomobil piyasasını uzun süreli olarak normale çevireceğini söyleyen Ahmet Yurtlu, "Dün gece itibariyle çıkan ve 1 Temmuz'dan sonrasını kapsayan bu açıklamanın bizim piyasayı uzun soluklu olarak normale döndüreceğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten bu işi yapanların yapması gerekiyor. İnsanların bunu ranta çevirmemesi gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim; sıfır aracın liste fiyatı 1 milyon TL gidiyorsunuz almaya ama araç yok. Bunun sebebi de bunu ranta çevirmek için daha öncesinden almışlar. Şimdi yeni gelecek araçlara 3 ay sonra diyorlar. 3 ay sonrası için fiyat konuşuyorsunuz ama şirket fiyat belirleyemiyor. Fiyatta belirlenemeyince vatandaşlar da 2. el araçlara dönüyor. Liste fiyatı 1 milyon TL olan aracı şirket aracı getirene kadar fiyatı 1 milyon 300 bin TL olur endişesiyle bunu ranta çeviren vatandaştan 1 milyon 100 bin TL'ye alıyor. Bu rantı ortadan yok etmek adına çıkan bir karar oldu. Çok sağlıklı ve doğru bir karar oldu. İnşallah sahada uygulamasının da karşılığını daha samimi bir şekilde görürsek, güzel bir netice alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Ahmet Yurtlu, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi '6 ay ve 6 bin kilometre şartının piyasayı normale döndüreceğini düşünüyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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