Ticaret Satış Hacmi Yıllık Azaldı, Perakende Satış Hacmi Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 1,1 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 8,6 arttı.

TÜİK, haziran ayı ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,5, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 2,5 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 8,6 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,7 arttı

Ticaret satış hacmi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.