TİGEM 420 Küçükbaş Hayvan Satışı Yapacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 420 reforme küçükbaş hayvan satışı gerçekleştirecek.
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen hayvanların satışı üç parti halinde ve açık artırma usulüyle yapılacak.
İhale, 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek ve şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, işletmede ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.
