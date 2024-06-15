TİGEM'in sulanan arazi varlığı 995 bin dekara ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

TİGEM'in sulanan arazi varlığı 995 bin dekara ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), tarım sektörünün temel girdilerinden sertifikalı tohum, üstün vasıflı damızlıkların üretimi ve dağıtımı faaliyetlerini sürdürerek, sulanan arazi varlığını 995 bin dekara çıkardı. TİGEM, ileri teknolojileri kullanarak girdi maliyetlerini azaltırken, hububat üretimini de artırarak Türkiye'nin en büyük aktörü haline geldi. Ayrıca, safkan Arap atı yetiştiriciliğinde rekor gelir elde eden TİGEM, geçen yılı 1,6 milyar lira karla kapattı ve kuraklık riskine karşı tedbirler uygulamaya koydu.

15.06.2024 11:11
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) sulanan arazi varlığı 995 bin dekara ulaştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TİGEM, tarım sektörünün temel girdilerinden sertifikalı tohum, üstün vasıflı damızlıkların üretimi ve dağıtımı faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

TİGEM, son yıllarda ülke çapındaki işletmelerinde bir taraftan mal ve hizmet tedariklerinde önemli tasarruf sağlarken üretimde de ileri teknolojileri kullanarak girdi maliyetlerini azalttı.

Hububat tohumluğunda yüzde 25 payla Türkiye'nin en büyük aktörü olan TİGEM, geçen yıl 1 milyon 21 bin dekar ekili alanın hasadı sonunda tüm zamanların en yüksek üretim rakamına ulaştı. TİGEM hububat üretimini 2023'te yüzde 40 artırarak 392 bin tona yükseltti.

TİGEM Safkan Arap atı yetiştiriciliğinde geçen sene 275 baş tay satışından yaklaşık 105 milyon lira gelir elde ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gelirlerini artıran TİGEM, geçen yılı 1,6 milyar lira karla kapattı.

TİGEM, son 22 yılda 735 milyon lira yatırım gerçekleştirirken, özellikle kuraklık riskinin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak tedbirleri uygulamaya koydu. Bu kapsamda, 2002'de 210 bin dekar sulu tarım arazisine sahip olan TİGEM, söz konusu yatırımlarla 2023'te sulanan arazi varlığını 995 bin dekara çıkardı.

Geçen yıl da hayvancılık, bitkisel üretim, sulama ve mekanizasyon alanlarında 735 milyon lira yatırım gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TİGEM'in sulanan arazi varlığı 995 bin dekara ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİGEM'in sulanan arazi varlığı 995 bin dekara ulaştı - Son Dakika
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