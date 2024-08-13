TİGEM tay satışından 20 milyon 845 bin liralık gelir elde etti - Son Dakika
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Ekonomi

TİGEM tay satışından 20 milyon 845 bin liralık gelir elde etti

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Karacabey Harası'nda gerçekleştirilen ihalede 54 tayın satışından TİGEM 20 milyon 845 bin lira gelir elde etti. En pahalı tay 1 milyon 700 bin liraya alıcı buldu.

13.08.2024 19:34
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TİGEM tay satışından tek seferde 20 milyon 845 bin liralık gelir elde etti

BURSA - Karacabey Harası'nda 54 tayın satışından 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildi. Tozyutturan isimli tay 1 milyon 700 bin liradan alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 73 arap koşu tayından 54'ü satılarak 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 54'ü 50 ile 1 milyon 700 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, Elif Akın tarafından 1 milyon 700 bin liraya alınan "Tozyutturan" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Tozyutturan"ı, Hasan Altunbaş'ın 1 milyon 600 bin liraya satın aldığı "Tirilye Kartalı" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 1 milyon 200 bin liraya Özşahinler Lojistik Limited Şirketi'nin aldığı "Özgünalp" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 54 tayın satışından toplam 20 milyon 845 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı tay satışı ihalesinde, zaman zaman gergin anlar yaşandı. Jandarma yaşanan olaylara hemen müdahale ederek olayları yatıştırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TİGEM tay satışından 20 milyon 845 bin liralık gelir elde etti - Son Dakika

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