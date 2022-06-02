TİM Başkanı Gülle: "(Yıl sonu hedefi) 250 milyar dolara giden yolda 17 milyar dolar artıdayız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıl sonu hedefleri olan 250 milyar dolara ulaşmak adına ilk 5 ayda ihracatı 10 milyar dolar artırmaları gerektiğini belirterek, "Son rakamların neticesinde 250 milyar dolara giden yolda 17 milyar dolar artıdayız." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla mayıs ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Gülle, geçen ay ihracatın yıllık bazda yüzde 15 artışla 19 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bu rakamın en yüksek mayıs ayı ihracatı olduğunu belirten Gülle, "Böylece son 21 ayın 19'unda aylık rekor kaydedilmiş oldu. 12 aylık ihracatımız ise 243 milyar dolara yaklaştı. Öncü tahminlerimiz gösteriyor ki yıl sonu ihracat hedefimiz olan 250 milyar dolara yılı tamamlamadan ulaşacağız." diye konuştu.

Gülle, geçen ay 15 sektörün ihracatını artırdığını, yüzde 30,7 artış yaşayan kimya sektörünün 2,8 milyar dolarla birinci, yüzde 22,4 yükselişle 2,3 milyar dolara ulaşan otomotivin ikinci, 1,9 milyar dolarla ihracatını yüzde 11 artıran çelik sektörünün üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Hububat, demir ve demir dışı ile çimento sektörlerinde de dikkati çekici artışlar yaşandığını kaydeden Gülle, mayısta 54 ilin ihracatını artırdığını vurguladı.

İstanbul zirvede, Kocaeli takipte

İsmail Gülle, en çok ihracat gerçekleştiren illerin başında 7,5 milyar dolarla İstanbul'un geldiğini, İstanbul'u, 1,6 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa'nın izlediğini belirterek, İzmir'in 146 milyon dolar, Adana'nın ise 58 milyon dolarla dikkati çekici artışlar yakaladığını söyledi.

Mayısta 217 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını aktaran Gülle, 145 ülkeye ihracatı artırma başarısını gösterdiklerini kaydetti.

Türk ihracatçılarının mayısta gerçekleştirdiği başarılı performansa değinen Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,5 milyar dolarla Almanya (yüzde 6 artış), 1,3 milyar dolarla ABD (yüzde 10,4 artış) ve 978 milyon dolarla Irak (yüzde 44,1 artış) oldu. Bu ülkelerin yanı sıra ihracatımızın Romanya'ya 292 milyon dolar, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 147 milyon dolar, Lübnan'a 103 milyon dolar artması dikkati çeken gelişmeler oldu. 46 ülkeye ihracatımız geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 100'ün üzerinde artış kaydetti."

"İhracat birim fiyatında ciddi yükseliş var"

TİM Başkanı Gülle, geçen ay aralarında Senegal, Dominik Cumhuriyeti ve Tacikistan'ın da dahil olduğu 9 ülkeye ihracatta rekor seviyeye ulaştıklarını belirterek, AB'ye ihracatın yüzde 17 artışla 8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

AB'nin ihracattaki payının yüzde 42'ye ulaştığını, Avrupa kıtasının ise yüzde 55'i aştığını kaydeden Gülle, yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,2 milyar dolar, Afrika kıtasına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,4 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gülle, ihracat birim fiyatında ciddi bir yükseliş olduğunu ifade ederek, "Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 1,47 dolara yükseldi. Bu rakam, bir katma değer göstergesi olarak son derece önemli bir yol katettiğimizi gösteriyor.

"Mayısta 43 bin 289 firma ihracat yaptı"

İsmail Gülle, mayısta 1.485'i ilk kez olmak üzere 43 bin 289 firmanın ihracat yaptığını belirterek, "TL ile açılan beyannamelere göre, 163 ülkeye toplam 7,4 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Mayısta TL ile ihracat yüzde 57 arttı." diye konuştu.

Yıl sonu hedefleri olan 250 milyar dolara ulaşmak adına ilk 5 ayda ihracatı 10 milyar dolar artırmaları gerektiğini kaydeden Gülle, "Son rakamların neticesinde 250 milyar dolara giden yolda 17 milyar dolar artıdayız. Mevcut ivmenin yükselişle devam ediyor olması son derece önemli." dedi.

"Yeni fırsatlarına odaklanarak yolumuza devam edeceğiz"

TİM Başkanı Gülle, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdüğünü anımsatarak, "Net ihracatın büyümeye katkısı ise 3,5 puan oldu. Yani büyüme rakamının yarıya yakın bölümü yine ihracatla geldi. Yılın ilk çeyreğinde hizmet sektörünün yüzde 14,6, sanayi sektörünün ise yüzde 7,4 büyümesi mal ve hizmet ihracatındaki artışın ülke ekonomisine katkısını gösterir nitelikte." diye konuştu.

Gülle, makine ve teçhizat yatırımlarında gerçekleşen artışın sevindirici olduğunu ifade ederek, bir yandan kapasite artışlarını gerçekleştirdiklerini, diğer yandan AR-GE, tasarım, inovasyon ve markalaşma yatırımlarıyla katma değerli ihracatı artırmaya yönelik girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

ABD, AB ve İngiltere'deki talep düşüşünün ihracatın önünde bir risk unsuru olarak durduğuna işaret eden Gülle, "Diğer yandan AB'deki parasal sıkılaşma avronun dolar karşısında değer kaybetmesini engelleyecek, dolayısıyla ihracatımızda parite etkisi kaynaklı negatif pozisyon zayıflayacaktır. En nihayetinde süreç birlikte ilerleyecek, her kriz beraberinde fırsatları da getirecektir." şeklinde konuştu.

Gülle, ucuz ve uzaktan tedarik yerine yakından ve güvenilir tedarike geçildiğini belirterek, "Dolayısıyla Türkiye; coğrafi konumunun verdiği doğal avantajı, güvenilir tedarikçi kimliğiyle buluşturarak ihracatta bugün bu başarılara ulaştı. Bu nedenle ihracat ailesi olarak önümüzdeki dönemin yeni fırsatlarına odaklanarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.