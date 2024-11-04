TİM Başkanı Gültepe\'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ekim ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüzde 50 faiz oranıyla yatırım ve istihdamda sonuç beklenemeyeceğini söyleyen Gültepe, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"ÜLKE BATIYOR, YÜZDE 50 FAİZLE AYAKTA KALAMAYIZ"

TİM Başkanı Gültepe, "Yaklaşık 6-7 aydır yüzde 50 faizle devam ediyoruz. Ben artık bunun yavaşlaması gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 50 faizle bir ülkenin yatırımını, istihdamını artırma şansı yok. Ülke batıyor, yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok. ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe

"ENFLASYONU DÜZELTİP FAİZLERİ AŞAĞI İNDİRDİĞİNİZDE SANAYİ ÇOK GÜÇ KAYBEDER"

Gültepe sözlerini şu şekilde sürdürdü: Aksi takdirde enflasyonu düzeltip, faizleri aşağı indirmeye başladığımız zaman sanayi çok güç kaybetmiş olabilir. O gücü kaybetmeden bu kararı alabilmek önemli. Bununla ilgili TCMB'nin önümüzdeki dönemlerde karar alacağını düşünüyorum. Bana göre aralıkta, 2025'e başlamadan evvel ufak bir faiz indirim hareketi yapılabilir."

"SADECE ASGARİ ÜCRETİN ARTMASI ŞEKLİNDE DÜŞÜNMEMELİYİZ"

Mustafa Gültepe, asgari ücret zammına ilişkin soruyu yanıtlarken, bunun sadece asgari ücrete odaklanarak değerlendirilecek bir konu olmadığını söyledi. Gültepe, "2024'e başladık başlayalı rekabetçiliğimiz düştü. Türkiye, hem üretimde hem tüketimde pahalı bir ülke oldu. Bütün dengeyi sadece asgari ücretin artması şeklinde değil, para politikası ve ekonomik politikaları da kapsayacak şekilde bir harman yaparak sağlayabiliriz. Çalışan da bizim, firmalarımız da bizim. Türkiye'de rekabetçilik gücünü elde tutabilecek bir rakamın ortaya konulması gerekiyor. İlk başta fiyat artışları ile hep beraber mücadele etmemiz, fahiş fiyatlarla ürün satanları deşifre etmemiz gerekir." şeklinde konuştu.