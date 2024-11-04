TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor - Son Dakika
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Ekonomi

TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor

TİM Başkanı Gültepe\'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, faiz indirimi beklentileriyle ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı. Gültepe, "Ülke batıyor, yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok. Ben artık bunun yavaşlaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

04.11.2024 17:09
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ekim ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüzde 50 faiz oranıyla yatırım ve istihdamda sonuç beklenemeyeceğini söyleyen Gültepe, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"ÜLKE BATIYOR, YÜZDE 50 FAİZLE AYAKTA KALAMAYIZ"

TİM Başkanı Gültepe, "Yaklaşık 6-7 aydır yüzde 50 faizle devam ediyoruz. Ben artık bunun yavaşlaması gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 50 faizle bir ülkenin yatırımını, istihdamını artırma şansı yok. Ülke batıyor, yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok. ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gültepe'den 'faiz' çıkışı: Ülke batıyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe

"ENFLASYONU DÜZELTİP FAİZLERİ AŞAĞI İNDİRDİĞİNİZDE SANAYİ ÇOK GÜÇ KAYBEDER"

Gültepe sözlerini şu şekilde sürdürdü: Aksi takdirde enflasyonu düzeltip, faizleri aşağı indirmeye başladığımız zaman sanayi çok güç kaybetmiş olabilir. O gücü kaybetmeden bu kararı alabilmek önemli. Bununla ilgili TCMB'nin önümüzdeki dönemlerde karar alacağını düşünüyorum. Bana göre aralıkta, 2025'e başlamadan evvel ufak bir faiz indirim hareketi yapılabilir."

"SADECE ASGARİ ÜCRETİN ARTMASI ŞEKLİNDE DÜŞÜNMEMELİYİZ"

Mustafa Gültepe, asgari ücret zammına ilişkin soruyu yanıtlarken, bunun sadece asgari ücrete odaklanarak değerlendirilecek bir konu olmadığını söyledi. Gültepe, "2024'e başladık başlayalı rekabetçiliğimiz düştü. Türkiye, hem üretimde hem tüketimde pahalı bir ülke oldu. Bütün dengeyi sadece asgari ücretin artması şeklinde değil, para politikası ve ekonomik politikaları da kapsayacak şekilde bir harman yaparak sağlayabiliriz. Çalışan da bizim, firmalarımız da bizim. Türkiye'de rekabetçilik gücünü elde tutabilecek bir rakamın ortaya konulması gerekiyor. İlk başta fiyat artışları ile hep beraber mücadele etmemiz, fahiş fiyatlarla ürün satanları deşifre etmemiz gerekir." şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mustafa Gültepe, İş Dünyası, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gültepe'den 'faiz' çıkışı: Ülke batıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • murat özdemir:
    Madem ülke batıyor ozaman senin gibi yavşaklar nasıl olurda mersedeslere binebiliyor? 138 63 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Olsun, batsın.Reisimiz namaz kılıyo. 143 48 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Sen reisden pardon merkez bankası başkanından dahamı iyi bileceksin ! 113 55 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan:
    Kim bu adam araştırsın devlet bunu 35 100 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    Faiz düşsün dolar yükselsin degilmi 47 72 Yanıtla
  • Eser Demir:
    Başımız da ben ekonomistim diye adam var olsun Tarımı bitirdi fabrikaları sattı canı sağolsun değil mi 91 12 Yanıtla
  • deyvani10 :
    ama ama nas var o nasil olacak 80 14 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Bunu dengelemek çok zor çünkü hiç birşey üretmiyoruz.Ürettiğimiz sadece sebze meyve onlarıda canları istemezse bahane bulup geri gönderiyorlar.Acilen demir çelik ve plastik üzerine birşeyler üretip ticaret yolunu açmalıyız.Bu oyuncak kıyafet herhangi birşey bile olabilir. 82 9 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Sonları Saddam ve Kaddafi gibi olacak gibime geliyor 67 21 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Tabiki sen işciyi halkı düşünme işene geldiği gibi faiz indirt çıkar bakalım yakında çalıscak işci bulabılecekmısınız. 51 6 Yanıtla
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