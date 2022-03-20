TİM: "Ülke imajını zedeleyen baskınlar son bulsun" - Son Dakika
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TİM: "Ülke imajını zedeleyen baskınlar son bulsun"

20.03.2022 14:02
TİM: "Ülke imajını zedeleyen baskınlar son bulsun"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "Bakırköy Belediyesi zabıtalarının uluslararası fuarlara baskınlar düzenlemesini 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "Bakırköy Belediyesi zabıtalarının uluslararası fuarlara baskınlar düzenlemesini 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bakırköy Belediyesine bağlı zabıtalar tarafından Uluslararası Makine Fuarı'na yapılan denetimle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17-20 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen, aralarında 224 yabancı firmanın ve yurtdışından ziyaretçilerin de bulunduğu Makine Fuarı'na, açılış günü Bakırköy Belediyesi tarafından "denetim" adı altında baskın gerçekleştirilmiştir. Bakırköy Belediyesi, Ocak ayında da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Avrupa'nın en büyük mobilya fuarına benzer bir şekilde baskın gerçekleştirmiş ve ülke imajımız açısından son derece olumsuz bir görüntü çizen eylemde bulunmuştu.

Zabıta baskını nedeniyle içlerinde Almanya, Hollanda, Katar ve Umman'dan gelen ticaret grup başkanları ve birçok yabancı ülkeden gelen heyetlerin konuşmalarının ve konuşmacılarının da bulunduğu resmi açılış programı yapılamamıştır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ihracatımızda tarih yazdığımız böylesi bir dönemde, ülkemizin kalkınması için gece gündüz demeden ihracatı artırmak için çalışan fedakar ihracatçılarımıza önemli bir uluslararası fuarda baskın yapılmasını 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak kınıyoruz. Ayrıca uluslararası bir ticaret etkinliğine ev sahipliği yaptığımız böylesi önemli bir organizasyonda yaşanan bu tür olaylar, ülke imajına da büyük zarar vermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin fedakar ihracatçılarına, yabancı yatırımcıların gözleri önünde Bakırköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu elim hadisenin tekrar etmemesini 100 bini aşkın ihracatçımız adına temenni ediyoruz". - İSTANBUL

TİM: Ülke imajını zedeleyen baskınlar son bulsun

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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