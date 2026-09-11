TİM Halı Kurulu Başkanı Kaplan yeni OVP'ye tam destek verdi - Son Dakika
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TİM Halı Kurulu Başkanı Kaplan yeni OVP'ye tam destek verdi

TİM Halı Kurulu Başkanı Kaplan yeni OVP\'ye tam destek verdi
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TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, yeni Orta Vadeli Program'a tam destek verdiklerini açıkladı. Kaplan, 2026 için belirlenen 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefine bu planla daha emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulunarak plana tam destek verdiklerini açıkladı.

Yeni programın iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu "öngörülebilirlik" ve "sürdürülebilir büyüme" vurgusunu merkeze aldığını belirten Kaplan, sektör olarak 2026 yılı için belirledikleri 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma yolunda bu planın güçlü bir rehber olacağını ifade etti.

Kaplan, "Küresel piyasalarda dalgalanmaların ve zorlu rekabet şartlarının yaşandığı bu dönemde, ülkemizin ihracat odaklı büyüme stratejisini koruyan ve güçlendiren yeni Orta Vadeli Program'ı sektörümüz adına son derece kıymetli buluyoruz. Ekonomide istikrarı, katma değerli üretimi ve istihdamı önceleyen bu vizyon, biz sanayicilerin ve ihracatçıların önünü daha net görmesini sağlayacak, yatırım iştahımızı artıracaktır" dedi.

"Sektörel sorunların çözümünü yakından takip edeceğiz"

Halı sektörünün de diğer pek çok sektör gibi bazı küresel ve yerel zorluklardan geçmeye devam ettiğine dikkat çeken Kaplan, "Tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi, bizim sektörümüzde de üreticimizi ve ihracatçımızı zorlayan birtakım sıkıntılar halen devam etmekte. Bizler, sektörün temsilcileri olarak sahada karşılaştığımız bu sorunları, taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi devletimizin en üst kademelerine ve ilgili bakanlıklarımıza bütün şeffaflığıyla ulaştırdık. Yeni açıklanan OVP ile birlikte oluşturulan bu olumlu ve kararlı iklimde, ilettiğimiz sorunların çözümüne yönelik atılacak adımları, yapılacak çalışmaları ve gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. İnanıyoruz ki, üretim önündeki engellerin kaldırılması sektörümüzün gücüne güç katacaktır" şeklinde konuştu.

"3,5 Milyar dolarlık hedefe güçlü adımlarla yürüyoruz"

Türkiye'nin ve özellikle Gaziantep'in halı üretimindeki küresel liderliğine dikkat çeken İskender Kaplan, "TİM Halı Sektör Kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana pazar çeşitliliğini artırmak ve sektörümüzün dünyadaki pazar payını genişletmek için aralıksız çalışıyoruz. Yeni OVP ile birlikte ortaya konulan makroekonomik kararlılık, bizim küresel ölçekteki stratejilerimizle birebir örtüşüyor. Dünya standartlarındaki üretim gücümüzle, 3,5 milyar dolarlık sektör ihracat hedefimize çok daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Açıklanan programın ülkemize, milletimize ve tüm ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyor, ekonomi yönetimimizin çizdiği bu yol haritasını sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.,

Kaynak: İHA

Orta vadeli program, İskender, İhracat, Ekonomi, OVP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM Halı Kurulu Başkanı Kaplan yeni OVP'ye tam destek verdi - Son Dakika

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