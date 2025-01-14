Tivibu Yeni İçeriklerle Genişliyor

Ekonomi

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, yeni yılın ilk ayında film, dizi ve kirala-satın al kategorilerinde içerik yelpazesini genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu'nun film klasörüne "Madame Web", "Wonderwell" ve "Unsung Hero" gibi yapımlar eklenerek, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Dakota Johnson, Sydney Sweeney ve Isabela Merced'in başrollerinde yer aldığı Marvel evrenine dayanan Madame Web, süper kahramanlara dönüşecek üç genç kadının hayatta kalma mücadelesini ele alıyor. Vlad Marsavin tarafından yönetilen İtalyan-Amerikan ortak yapımı Wonderwell, Violet isimli bir genç kızın, büyülü bir dünyada kendini keşfetme yolculuğunu anlatıyor. Yönetmenliğini Richard Ramsey ve Joel Smallbone'un üstlendiği Unsung Hero ise ailesini Avustralya'dan ABD'ye taşıyan David Smallbone'un hikayesini konu ediyor.

Tivibu'nun kirala-satın al klasörüne eklenenlerden Carlos Saldanha'nın yönettiği "Harold ve Mor Tebeşir", hayal gücüyle şekillenen eğlenceli bir hikayeyi anlatıyor. Ağustos ayında Telluride'da prömiyer yapan "Saturday Night" filmi ise ABD kültür-sanat tarihinin önemli bir gecesinin kamera arkasını aktarıyor.

Dram türünde öne çıkan "Bizimle Başladı Bizimle Bitti", Colleen Hoover'ın çok satan kitabından uyarlanan ve Blake Lively'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir yapım olarak izleyicilere sunuluyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini M. Night Shyamalan'ın üstlendiği korku türündeki "Tuzak" filmi, kızıyla bir konsere katılan ve orada polisin kendini hedef aldığını fark eden bir seri katilin etrafında dönüyor.

Tivibu, yeni yılda izleyicilere yerli diziler sunmaya devam ediyor. "Kağıt Ev", "Kardeş Çocukları" ve "İstanbullu Gelin" gibi popüler yapımlar, dizi klasöründe bu ay izleyicilerle buluşuyor.