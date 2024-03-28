TKDK, IPARD III HİBE Programı kapsamında Adana\'da bilgilendirme toplantısı düzenledi

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, "Hibeler sayesinde hayvansal üretimden tarım ve su ürünlerinin işlenmesine, kırsal turizm ve arıcılıktan yenilenebilir enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede ülkenin kırsal alanlarına 95 milyar TL'lik yatırım kazandırıldı. Yaklaşık 100 bin insana da istihdam imkanı sağlandı" dedi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 2024 yılında IPARD III HİBE Programı kapsamında 81 ile uygulanacak hibe programlarına ilişkin proje çağırı takviminin açıklanmasının ardından, hibe destek programı hakkında ilgili sektörlerle Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur ve tarım sektörünün paydaşları katılım sağladı. Toplantıda IPARD III hibe programının sunumunu TKDK İrtibat Ofisi Uzmanı Nevzat Türkan gerçekleştirdi.
Bayram, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Kırsal Kalkınma Programları kapsamında, 66 milyon Euro bütçeli Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için 21 Mart'ta, 80 milyon Euro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme için Haziran ayında, 90 milyon Euro bütçeli Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için Temmuz ayında 12 milyon Euro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri) için Ağustos ayında çağrıya çıkılacak; başvuru dönemleri sırasıyla Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olacaktır " dedi.
Bayram, şöyle devam etti:
"Bu hibeler sayesinde hayvansal üretimden tarım ve su ürünlerinin işlenmesine, kırsal turizm ve arıcılıktan yenilenebilir enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede ülkenin kırsal alanlarına 95 milyar TL'lik yatırım kazandırıldı. Yaklaşık 100 bin insana da istihdam imkanı sağlandı. 2024 yılından itibaren uygulanacak olan IPARD III Programı ile de 248 milyon Euro tutarında hibe desteği kullandıracak. Yeni Program döneminin en büyük yeniliği ise bugüne kadar 42 ilde uygulanan IPARD Programı'nın uygulama alanını ülke geneline yaygınlaştıracak olmasıdır. Bu sayede ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi Adana'mızdaki girişimcilerimiz, tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanında yapacakları yatırımlar için artık IPARD kaynaklarını kullanabileceklerdir. Detaylı bilgi almak isteyen yatırımcılarımız Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ofisine başvurabilirler." - ADANA
Son Dakika › Ekonomi › TKDK, IPARD III HİBE Programı kapsamında Adana'da bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın çalışanları, maaş alamadıklarını belirterek bazı bölümlerde çalışmaları durdurdu. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek eyleme başladı. Dün yüzlerce işçinin iş bırakmasıyla başlayan eylem nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Maaşlarının yatmadığını belirten işçilerin bugün de iş bırakma eylemlerine devam ettiği öğrenildi. Daha önce de birçok kez Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylemler yapmıştı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Nevşehir'e 2 milyar 851 milyon 646 bin lira değerinde 59 tesis inşa ettiklerini bildirdi. Balta, ayrıca kente 3 baraj, 2 gölet ve 8 yeraltı depolaması inşa ederek 50,24 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını ve 4 içme suyu tesisi ile yaklaşık 155 bin 968 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 5,14 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini belirtti. Ayrıca, 24 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, 24 yerleşim yeri ve 1200 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 6 taşkın koruma tesisinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Balta, ayrıca 6 HES Tesisi'nin işletmeye alındığını ve bu tesisler sayesinde yıllık 815 milyon lira katkı sağladıklarını ve 148 bin 750 hanenin enerji ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.
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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, dolandırıcıların otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası olan siteler açabildiklerini belirtti. Eresin ayrıca, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörü açısından memnuniyet verici olduğunu ve yerli tatilcilerin bayram döneminde memleket turizmine yöneleceğini söyledi. Ayrıca, Eresin sahte çevrim içi sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve otellerin kendi web sitelerinden rezervasyon yapılmasını tavsiye etti.
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