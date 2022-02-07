Üye Girişi
TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor - Son Dakika

TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor

07.02.2022 16:05
TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın (TKYB) Dünya Bankası ile yürütmekte olduğu ve AB'nin Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Desteği (FRIT II) kapsamında AB hibesi ile fonlanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı 17 Aralık 2021 tarihinde Projenin web sayfası olan https://kayist.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın (TKYB) Dünya Bankası ile yürütmekte olduğu ve AB'nin Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Desteği (FRIT II) kapsamında AB hibesi ile fonlanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı 17 Aralık 2021 tarihinde Projenin web sayfası olan https://kayist.org/ aracılığıyla ilan edildi.

Söz konusu Hibe Programı ile TKYB, toplam 70 milyon Euro tutarındaki hibe desteğini firmaların uzun süreli istihdam oluşturmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için kullandıracak. Hibe başvurularının sunulması için kapanış tarihi 28 Şubat 2022 saat 17.00 olarak belirtildi. Hibe ile ilgili Başvuru Rehberi ve diğer bilgilendirici dokümanlara https://kayist.org/teklif-cagrisi-dokumanlari/basvuru-rehberi-ve-basvuru-dokumanlari bağlantısı üzerinden ve potansiyel başvuru sahiplerinden gelen sorular ve cevaplarına https://www.kayist.org/sikca- sorulan-sorular bağlantısı üzerinden erişilebileceği kaydedildi.

Hibe Programı'na başvuracaklar için bir seri bilgilendirme toplantısı planlandı. Bu doğrultuda, 17 Şubat 2022 saat 14: 00'da Kayseri ilindeki KOBİ'lere yönelik düzenlenecek çevrimiçi bilgilendirme toplantısına katılım sağlamak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin https://flaptour.com/a/tkyb/ bağlantısı üzerinden toplantı katılımı için kayıt olma talebinde bulunabileceği bildirildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Dünya Bankası, İstihdam, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:05 Yemek Sepeti kuryeleri 7 gündür hakları için sokakta: 5 bin 500 TL ücret ve haklarını istiyorlar
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:16:56. #1.12#
SON DAKİKA: TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement