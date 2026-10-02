TMO, 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayı 5 Ekim'den itibaren satacak - Son Dakika
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TMO, 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayı 5 Ekim'den itibaren satacak

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TMO, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayı satışa sunacağını açıkladı. Lisanslı depolardaki ürünler TÜRİB üzerinden satılmaya devam edecek, TMO depolarındaki stoklar kullanıcılara serbest satışa açılacak ve fiyatlar değişmeyecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda 1 Eylül'den itibaren TÜRİB üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Önceki yıllardan devreden ve bu yıl alımı gerçekleştirilen hububat miktarıyla birlikte güçlü stok seviyesine ulaşıldığının altı çizilen açıklamada, bu kapsamda 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden serbest satışının devamının ve TMO depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"TMO tarafından hasat döneminde belirlenen ve ilan edilen satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik ve artış yapılmamıştır. TMO, önümüzdeki süreçte de yurt içi ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri, arz-talep dengesini ve sektör ihtiyaçlarını yakından izleyerek çalışmalarını sürdürecektir. Satışlara ilişkin ayrıntılı bilgi TMO internet sayfasından ve iş yerlerinden alınabilecektir."

Kaynak: AA
Toprak Mahsulleri OfisiEkonomiSon Dakika

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