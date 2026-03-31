TMO'dan Fiyat Artışı Yok

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMO, 1,3 milyon ton buğday stokunu mevcut fiyatlarla yeni hasat dönemine kadar satacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2023 yılı mahsulünden bakiye yerli buğdaylar ile yüksek proteinli ithal buğdaylar olmak üzere toplam 1,3 milyon ton stokun satışına herhangi bir fiyat artışı yapılmadan, mevcut fiyatlarla yeni hasat dönemine kadar devam edileceğini bildirdi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun başta hububat olmak üzere, temel ve stratejik tarımsal ürünlerde arz güvenliğini tesis etmek, piyasa istikrarını korumak ve üretici, sanayici ile tüketici arasındaki dengeyi gözeten piyasa yapısının devamlılığını temin etmek üzere faaliyetlerine kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. Bu çerçevede, Ekim 2025'te başlayan ve 6 aydır devam eden satışlarda herhangi bir fiyat artışı yapılmadığına işaret edilen açıklamada, "Bundan sonraki süreçte de piyasa istikrarı ve yeni alım sezonu hazırlıkları kapsamında, 2023 yılı mahsulünden bakiye yerli buğdaylar ile yüksek proteinli ithal buğdaylar olmak üzere, toplam 1,3 milyon ton stokun satışına herhangi bir fiyat artışı yapılmadan, mevcut fiyatlarla yeni hasat dönemine kadar devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

"Hasat sezonuna kadar belirlenen satış fiyatlarında değişiklik yapılmayacak"

Üreticilerin emeğinin karşılığını bulması, sanayiciler ile üreticiler arasında dengeli ve uyumlu bir piyasa yapısının sürdürülmesi, paydaşlar açısından sağlıklı bir geçiş döneminin tesis edilmesi, yeni hasatla birlikte 2024-2025 mahsulü ürünlerin TMO'ya satış yoluyla dönmemesi ve haksız bir kazanca mani olunması amacıyla fiyat politikası değişikliği ihtiyacının doğduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 mahsulü hububat satış fiyatlarımız güncellenmiş ve öncelikli olarak merkezi lokasyonlarda bulunması sebebiyle sektörün nakliye avantajı bulunan, yeni hasat döneminde ise TMO'nun depolama kapasitesine katkı sağlayacak stoklar satışa açılmıştır. Piyasalarda öngörülebilirliğin sağlanması amacıyla yeni hasat sezonuna kadar belirlenen satış fiyatlarında, herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayacak."

Düzenleme ile istikrarlı piyasa zemininin güçlendirilmesi, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve yeni hasat dönemine dengeli bir piyasa yapısı içinde girilmesinin hedeflendiğinin altı çizilen açıklamada, sektörün sürdürülebilir bir yapı içinde faaliyet göstermesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Hububatta ton başı satış fiyatlar

Öte yandan, açıklamada yer alan bilgilere göre, 2023 mahsullü yerli ekmeklik makarnalık buğday ile ithal ekmeklik buğdayın ton fiyatı 13 bin 500 lira, yemlik mısırın ton fiyatı 12 bin 200 lira olarak sabit tutuldu.

1 Nisan itibarıyla, 2024 ve 2025 mahsullü yerli ekmeklik ve makarnalık buğdayın ton fiyatı 15 bin lira, yemlik arpanın ton fiyatı 12 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:04:24. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.