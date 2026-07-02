TMO'dan Rekor Hububat Alımı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarının yoğun şekilde sürdüğünü ve 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını bildirdi.

TMO'dan yapılan açıklamada, hububat alımlarına ilişkin bilgi verildi.

Hububatta 3 Haziran'da başlayan alımların yoğun şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanında açtığımız alım noktalarımızla kıymetli üreticilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kuruluş tarihinden bu yana 1 milyon ton alım eşiğinin bu yıl yeni bir rekorla sadece 21 günde geçildiğine işaret edilerek, "Alın terini sermaye eden, ülkemiz için üreten tüm kıymetli üreticilerimize ve mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yapan personelimize teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.