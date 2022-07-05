TMO: "Kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin TL olarak belirlenmiştir" - Son Dakika
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TMO: "Kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin TL olarak belirlenmiştir"

05.07.2022 18:46
TMO: "Kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin TL olarak belirlenmiştir"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.

TMO tarafından yapılan açıklamada, "2022 yılı kırmızı mercimek üretiminin geçen yıla göre %75 artışla 400 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde kırmızı mercimek hasadı Mayıs ayının son haftasında başlamış olup hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiştir. Piyasaların kırmızı mercimek üreticilerimizin lehine olacak şekilde düzenlenmesi, oluşabilecek üretici mağduriyetlerinin önlenmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin temin edilmesi amacıyla kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14.000 TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızca verilen mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edeceklerdir" denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"2022 kabuklu kırmızı mercimek alımlarında; çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır. TMO işyerlerine satılan ürünün borsa tescil ücreti TMO tarafından karşılanacaktır. Boşaltma ücreti alınmayacaktır. Önceki yıllardan farklı olarak geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi (%1) yapılmayacaktır. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla randevulu alım sistemine devam edecektir. Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi yine internet sitesi üzerinden başmüdürlüklerimiz, şube müdürlüklerimiz ile ajans amirliklerimizden de alınabilecektir. TMO işyerlerinde pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır.

2022 döneminde TMO'ya kabuklu kırmızı mercimek teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için; ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerekmektedir. Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden, TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından '312 416 34 10 (8 hat)'alabileceklerdir. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO: 'Kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin TL olarak belirlenmiştir' - Son Dakika

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