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TMSF, Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı - Son Dakika
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TMSF, Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 5 milyon 75 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhaleye katılmak için 507 bin 500 lira teminat yatırılması ve 20 Şubat saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

TMSF, Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı
26.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:36
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 5 milyon 75 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMSF ilanına göre, Aynes Gıda ve Ticaret AŞ'ye ait 3 taşınmaz bir araya getirilerek Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen "Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

Muhammen bedeli 5 milyon 75 bin lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 507 bin 500 lira teminat yatırılması ve 20 Şubat saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 21 Şubat'ta saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Aynes Gıda, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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