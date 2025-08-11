TMSF, Ekotürk\'e el koydu

Dünya Gazetesi'nin haberine göre yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara'nın ortaklığı olan televizyon kanalı Ekotürk'e TMSF el koydu. Ünlü televizyon kanalına kısa süre içinde kayyum atanması bekleniyor.
EkoTürk Yönetim Kurulu'nda; Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyordu. Papara'ya yönelik yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.
Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı'ya örgüt lideri suçlaması yöneltilirken, Karslı ve örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilere ait 8 şirkete de el konularak yönetimlerine kayyum atanmıştı.
Dün, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemlerini tamamlayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldiği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15'ten fazla çalışanın işine son verildiği aktarılırken bu sabah da yetkililerin, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu bildirdiği öğrenildi.
