Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu\'nda kabul edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. İYİ Partili ve MHP’li milletvekilleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği, milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü görüşmeler sabah saatlerine kadar devam etti. Komisyondan geçen teklifin pazartesi günü TBMM Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve 360 milletvekilinin imzasıyla iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüldü.

Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı öncesinde komisyon salonunun önünde gerginlik yaşandı. Kapıların açılmasıyla bazı siyasetçiler ile gazeteciler ayakta kaldı.

Gerginliğin yatıştırılmasının ardından yasa teklifi üzerindeki görüşmeler saat 15.30'da başladı. İYİ Parti ve DEVA Partisi, teklifle ilgili anayasaya aykırılık önergesi verdi.

Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

İYİ PARTİLİLER İLE MHP'LİLER ARASINDA TARTIŞMA

Teklifin tamamı üzerindeki görüşmeler sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklife itiraz eden İYİ Partili milletvekilleri ile MHP'li milletvekilleri arasında sık sık tartışmalar yaşandı.

Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, teklifin maddelerine geçmek istedi. Konuşmalarına devam etmek isteyen İYİ Partili milletvekilleri ise bu duruma sert tepki gösterdi. Bir süre devam eden tartışmanın ardından teklifin tamamı üzerindeki görüşmeler sürdü.

MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gecenin ilerleyen saatlerinde İYİ Partili milletvekilleri ile MHP'li milletvekilleri arasında yeniden gerginlik çıktı. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken, görüşmelerin 12'nci saatinde toplantıya ara verildi.

Komisyonda teklifin ilk imza sahiplerinin sunumuyla başlayan teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 13 saat sürdü. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin maddelerine geçildi.

Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

"MUHALEFET DÜZENLEMENİN GENEL AF NİTELİĞİ TAŞIDIĞINI İFADE ETTİ"

NTV Muhabiri Özgür Akbaş, saat 08.04 itibarıyla komisyonda sekizinci maddenin görüşüldüğünü belirterek süreci anlattı.

Akbaş, görüşmelerin uzun süreceğinin beklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Uzun soluklu olmasını zaten bekliyorduk. Çok çok önemli bir yasa teklifi. Terörsüz Türkiye hedefinin hukuki altyapısını oluşturmak için getirilen bir kanun teklifi bu. Zorluklarla başladı aslında. Komisyon salonu küçük. Tüm partiler katılmak istiyordu, gazetecilerin yoğun ilgisi vardı."

Görüşmelerin başlangıçta sakin bir havada ilerlediğini belirten Akbaş, İYİ Parti'nin teklife karşı çıktığını ve milletvekillerinin söz alarak görüşlerini dile getirdiğini söyledi.

Akbaş, Yeni Parti ve DEVA Partisi'nden de konuşmalar yapıldığını belirterek, muhalefetin düzenlemenin genel af niteliği taşıdığı yönündeki görüşünü dile getirdiğini aktardı. AK Parti, MHP ve DEM Partili isimlerin ise düzenlemenin af değil, ceza ertelemesi olduğunu vurguladığını söyledi.

Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

ABDULHAMİT GÜL: "PAZARLIK SÜRECİ DEĞİL"

Akbaş'ın aktardığına göre komisyonda önce teklifin imza sahibi milletvekillerine söz verildi. Abdulhamit Gül de yaptığı konuşmada sürecin bir "pazarlık süreci" olmadığını söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in teklifin tamamı üzerindeki görüşmelerin sona erdiğini ve maddelere geçilmesi gerektiğini söylemesi üzerine ise tansiyon yeniden yükseldi.

Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

RIDVAN UZ, CÜNEYT YÜKSEL'E DOĞRU YÜRÜDÜ

İYİ Partili Rıdvan Uz, tartışma sırasında sırasından çıkarak Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel'e doğru yürüdü.

İYİ Partili Uğur Poyraz ve diğer milletvekilleri araya girerek taraflar arasında fiziksel temas yaşanmasını engelledi.

Akbaş, yaşananları şöyle anlattı: "İYİ Partili Rıdvan Uz, bir anda öfkelenerek sırasından çıktı ve Yüksel'e doğru yürüdü. İYİ Partili Uğur Poyraz ve diğer milletvekilleri araya girdi. Kavgada temas olması engellendi. En hararetli an o andı."

Yaşanan gerilimin ardından Cüneyt Yüksel, teklifin tümüyle ilgili İYİ Partili milletvekillerine söz vermeye devam etti.

Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

AYYÜCE TÜRKEŞ'İN KONUŞMASINDA TANSİYON YİNE YÜKSELDİ

Bu sırada İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da söz aldı. Türkeş Taş'ın MHP'ye yönelik eleştirileri üzerine komisyonda tansiyon bir kez daha yükseldi.

Akbaş, milletvekillerinin karşılıklı olarak ayağa kalktığını ve sinirlerin gerildiğini aktardı.

Görüşmeler sabah saatlerine kadar devam ederken Akbaş, saat 08.04 itibarıyla toplantının 18'inci saatine yaklaşıldığını ve sekizinci maddenin görüşüldüğünü söyledi.

Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

KOMİSYONDA "DEMİRTAŞ" POLEMİĞİ

Komisyondaki görüşmeler sırasında Kasım 2016'da tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden de tartışma yaşandı.

Akbaş'ın aktardığına göre Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, yasa teklifinin özensiz olduğunu savunarak, "Selahattin Demirtaş'ın çıkmış olması gerekirdi" dedi.

Bu sözlere DEM Parti'den tepki geldi. Saruhan Oluç ayağa kalkarak, "Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız" diye bağırdı.

Akbaş, tartışmaya ilişkin değerlendirmesinde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunun gündeme geldiğini ve "O dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı Selahattin Demirtaş cezaevinde olmazdı" görüşünün dile getirildiğini aktardı.

Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

18 SAATLİK GÖRÜŞMENİN ARDINDAN KABUL EDİLDİ

Saatler süren görüşmelerde teklifin maddeleri tek tek ele alındı. Salona girişten itibaren başlayan ve görüşmeler boyunca zaman zaman devam eden gerginliklere rağmen komisyon çalışmalarını sürdürdü.

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin sonunda kabul edildi.

Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

GÖZLER TBMM GENEL KURULU'NDA

Adalet Komisyonu aşamasını tamamlayan teklif için bundan sonraki süreç TBMM Genel Kurulu'nda devam edecek. Komisyondan geçen düzenlemenin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.

İŞTE MADDE MADDE KANUN TEKLİFİ

12 maddeden oluşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, PKK/KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi üzerine uygulanacak hukuki süreci düzenliyor. Düzenlemenin uygulanabilmesi için söz konusu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Teklifin 1'inci maddesi, düzenlemenin amaç ve kapsamını belirliyor. Buna göre kanun; PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma, örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen suçlar ile örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanı suçlarını kapsıyor.

2'nci maddede, kanunda geçen "örgüt" ve "Kurul" ifadelerinin tanımları yapılıyor. Örgüt ifadesi PKK/KCK ve bağlı bütün oluşumları kapsarken, Kurul ise kanunun uygulanmasını takip edecek ve 7'nci madde kapsamında oluşturulacak yapıyı ifade ediyor.

3'üncü madde, devam eden soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesini düzenliyor. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar bu düzenlemenin dışında tutuluyor. Kapsama giren diğer suçlarda, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar ise 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresince dava zamanaşımı işlemeyecek. MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş ancak daha sonra soruşturulacak kapsamdaki suçlarda soruşturma açılması Kurulun iznine bağlı olacak.

4'üncü madde, tutuklama ve adli kontrol tedbirleri ile istinaf ve temyiz aşamasındaki dosyalara ilişkin hükümleri içeriyor. Erteleme kapsamındaki suçlar nedeniyle uygulanan tutuklama ve adli kontrol tedbirleri yetkili yargı mercilerince yeniden değerlendirilecek ve şartların oluşması halinde kaldırılabilecek. İstinaf veya temyiz incelemesinde bulunan dosyalar hakkında ise bozma kararı verilecek.

5'inci maddeye göre soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesine ilişkin kararlar özel bir sisteme kaydedilecek. Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işleyen kişinin erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma veya kovuşturmaya devam edilecek. Erteleme süresinin yeni bir suç işlenmeden tamamlanması halinde ise kovuşturmaya yer olmadığı veya davanın düşmesi kararı verilecek.

6'ncı madde, kesinleşmiş mahkumiyetlerin infazının ertelenmesini düzenliyor. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçundan hüküm giyenler ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutuluyor. Diğer kapsamdaki suçlardan toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası alanların cezalarının infazı 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların cezalarının infazı ise 10 yıl süreyle ertelenecek. Kararı infaz hakimi verecek. Erteleme döneminde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kaldırılarak cezanın infazına devam edilecek. Sürenin terör suçu işlenmeden tamamlanması halinde ise verilen ceza infaz edilmiş sayılacak.

7'nci maddeyle, kanunun uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir Kurul oluşturulması öngörülüyor. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri yer alacak. İhtiyaç halinde alt komisyonlar kurulabilecek ve gerekli görülen kurum temsilcileri ile kişiler toplantılara davet edilebilecek.

8'inci madde, silah ve malzeme teslimine ilişkin süreci düzenliyor. Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Bunların nasıl kayıt altına alınacağı ve sonrasında uygulanacak işlemlerin usul ve esaslarını, güvenlik kurumlarının görüşünü alarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek.

9'uncu madde, düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin başvuru süresini belirliyor. MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde, bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görevlendirilen kurumlara yazılı olarak başvuran kişiler kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

10'uncu madde, kamu kurumlarının görev ve sorumluluklarını düzenliyor. Kanun kapsamında verilen görevlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getiren kişilerin, bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğunun doğmayacağı hükme bağlanıyor. Böylece Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri başta olmak üzere kanun kapsamında görev alan kişilere yasal güvence sağlanıyor.

Teklifin 11'inci maddesi yürürlük, 12'nci maddesi ise yürütme hükümlerini düzenliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, tbmm adalet komisyonu, Tbmm Genel Kurulu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    başka şehitler gaziler olmasın diye uğraşılıyor zaten.terörü kökünden kurutmak amaç 4 23 Yanıtla
    cemal köse cemal köse:
    Sen öyle san 20 2
  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Gazilerimize sağlık sıhhat ve afiyet dilerim 24 1 Yanıtla
  • Emrullah ulutaş Emrullah ulutaş:
    Vatanımız, milletimiz için hayırlı olması kan ve gözyaşının son bulması, birlik ve beraberlik için bir kıvılcım olması temennisiyle 4 19 Yanıtla
    cemal köse cemal köse:
    Çok safsın 18 3
  • Şener Turan Şener Turan:
    Daha önce açılım dediler otobüs üstünde mahkeme yaptılar uyu bakalım Türkiye 11 1 Yanıtla
  • Ferhat Yeşilbingöl Ferhat Yeşilbingöl:
    Vattana millete hayırlı olsun.. Terörsuz Turkiye olsun.. 1 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü
Karadeniz’in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım
Hür Ağbaba’nın para trafiği MASAK raporunda Ağabey Veli Ağbaba’ya gönderilen miktar dudak uçuklattı Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı
İstismar şüphelisine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı İstismar şüphelisine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
Adıyaman’da trafikte kavga: Yolu trafiğe kapatıp saldırmaya çalıştılar Adıyaman'da trafikte kavga: Yolu trafiğe kapatıp saldırmaya çalıştılar
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı
Türkiye yolundaki gurbetçi eşini benzinlikte unuttu 6 saat sonra yeniden buluştular Türkiye yolundaki gurbetçi eşini benzinlikte unuttu! 6 saat sonra yeniden buluştular
Avcılar Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında 12 tutuklama Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 12 tutuklama
Çıplak gezen şahıs sokağı birbirine kattı, polislere saldırdı Çıplak gezen şahıs sokağı birbirine kattı, polislere saldırdı
Özgür Özel’in abdest görüntülerine Muharrem İnce’den olay yorum Özgür Özel'in abdest görüntülerine Muharrem İnce'den olay yorum
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:41
Trabzonspor’da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:35
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
14:30
Lionel Messi’nin babası hayatını kaybetti
Lionel Messi'nin babası hayatını kaybetti
14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
13:42
Galatasaray’a transferde Osimhen engeli
Galatasaray'a transferde Osimhen engeli
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
12:24
Yeni Partili Günaydın’dan Beşikçioğlu’na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
12:18
Devrim Özkan’ın acı günü Gözyaşlarını zor tuttu
Devrim Özkan'ın acı günü! Gözyaşlarını zor tuttu
11:51
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
11:44
Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı Bakan Göktaş’tan açıklama var
Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı! Bakan Göktaş'tan açıklama var
10:48
Bakan Gürlek duyurdu 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
10:21
Erdoğan’ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı Şimdi cinayetle aranıyor
Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor
09:24
Giresun’da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş
Giresun'da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş
01:28
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:42:25. #7.12#
SON DAKİKA: Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.