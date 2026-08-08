Salah\'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk

Trabzonspor, dünya yıldızı Mohamed Salah 2 yıllık sözleşme imzaladı. Salah, imza işlemlerinin ardından Araklı ilçesine giderek Trabzonspor'un reklam filmi çekimlerine katılmıştı.

TUVALET SIRASI BEKLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Araklı'daki çekimler sırasında kaydedildiği belirtilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Trabzonspor forması giyen Salah'ın bir yapının girişinde diğer kişilerle birlikte beklediği görülüyor. Mısırlı futbolcunun burada tuvalet sırası beklediğini öne sürdü.

TRABZONSPOR İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya göre Salah'a iki sezon için toplam 17 milyon euro garanti ücret ödenecek. Bu rakamın 7 milyon eurosunu imza ücreti, kalan bölümünü ise sezon başına 10 milyon euroluk yıllık ücret oluşturuyor. Sözleşmede ayrıca şarta bağlı bonuslar ile "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden futbolcuya yüzde 20 pay verilmesi de yer alıyor.