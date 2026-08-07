28 ilde CHP'li başkan kalmadı! İşte Yeni Parti'ye geçenlerin sayısı

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ederek partilerine katılan belediye başkanları hakkında bilgi verdi. Tüzün, Meclis'teki basın toplantısında, partisinin yerel yönetimler ilkelerinin gelecek günlerde paylaşılacağını belirtti.-

BU İLLERDE CHP'Lİ BAŞKAN KALMADI

Yerel seçimlerde CHP'den seçilen çok sayıda belediye başkanının partisinden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını bildiren Tüzün, "Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat illerinde CHP'li belediye başkanı kalmamıştır." diye konuştu.

"ABDURRAHMAN TUTDERE'NİN TERCİHİNE SAYGI DUYUYORUZ"

CHP'den seçilmiş 19 il belediye başkanının 17'sinin istifa edip Yeni Parti'ye üyelik için başvurduğunu söyleyen Tüzün, "İstifa etmeyen iki il belediye başkanımızdan Bartın Belediye Başkanımız önümüzdeki hafta ilçe belediye başkanlarıyla değerlendirme yapıp karar verecektir. Bir tek Adıyaman Belediye Başkanımız sevgili Abdurrahman Tutdere CHP'de kalmayı tercih etmiştir. Onun tercihine de bizler saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"232 BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ"

Partisine geçme aşamasındaki belediyeler hakkında bilgi veren Tüzün, "Büyükşehir ilçelerine bağlı 109 ilçe belediye başkanı, illere bağlı 54 ilçe belediye başkanı ve 50 belde belediye başkanı istifa etmiştir. Bugün, bu saat itibarıyla 232 belediye başkanı CHP'den istifa etmiştir. Bunların büyük çoğunluğu Yeni Parti'mize üye kayıt işlemlerini tamamlamıştır." dedi.

Tüzün, Yeni Parti'ye geçmek için CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısının ay sonu itibarıyla 300'ü geçeceği tahmininde bulunduklarını söyledi.

İSTANBUL VE ANKARA SORULDU

Bir gazetecinin "Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleriyle görüşme yapılıp yapılmadığı" sorusuna Tüzün, "Büyükşehirler noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Süreç içerisinde kendi içlerinde yapacakları değerlendirmeler sonrasında karar vereceklerdir." yanıtını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AK Parti'ye geçeceği iddialarının hatırlatılması üzerine Tüzün, "Sosyal medyada, yazılı basında bu isimleri duyuyoruz ama kendilerinin böyle bir açık ve net bir ifadesi, açıklaması söz konusu değildir." dedi.

Tüzün basın toplantısını, Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ile birlikte gerçekleştirdi.