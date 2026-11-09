TMSF, fahiş kazanç incelemesinde gönüllü iadeyle 31,6 milyar lira tahsil etti - Son Dakika
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TMSF, fahiş kazanç incelemesinde gönüllü iadeyle 31,6 milyar lira tahsil etti

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TMSF, tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzerinde fahiş kazanç elde eden yatırımcılara gönüllü iade daveti yapıldığını duyurdu. Aynı kriterler fonların yoğun yatırım yaptığı hisselere de uygulanırken şimdiye kadar 31,6 milyar lira tahsil edildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye edilen yatırım fonlarıyla ilgili sürecin baştan beri kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazanca göre belirlenen, açık ve herkese eşit uygulanan kriterler ile yürütüldüğünü duyururken bu kapsamda öncelikli olarak, tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzerinde fahiş kazanç elde eden tüm yatırımcılar hakkında incelemenin başlatıldığı, bu kişilere gönüllü iade daveti yapıldığı ve yapılmaya devam edildiğini bildirdi.

TMSF'nin gönüllü iade işlemlerine ilişkin duyurusu fonun internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Tasfiye edilen yatırım fonlarıyla ilgili süreç, baştan beri kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazanca göre belirlenen açık ve herkese eşit uygulanan kriterler ile yürütülmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak, tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzerinde fahiş kazanç elde eden tüm yatırımcılar hakkında inceleme başlatılmış ve bu kişilere gönüllü iade daveti yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir."

Sürecin yalnızca fonlarla sınırlı tutulmadığı vurgulanan duyuruda, fonlardaki paranın önemli bölümünün belirli hisselere yönlendirildiği ve asıl kazancın bir kısmının bu hisseler üzerinden elde edildiği belirtildi.

Bu nedenle aynı kriterlerin fonların yoğun yatırım yaptığı hisselere de uygulandığının altı çizilen duyuruda, "Bu hisselerde öncelikli olarak şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzeri (enflasyondan arındırılmış) fahiş kazanç elde eden herkes hakkında, fonda yatırımı olsun ya da olmasın, inceleme başlatılmış ve gönüllü iade daveti yapılmaktadır. Böylece fonların parasının aktığı her noktada oluşan fahiş kazanç kapsama alınmıştır. Fonlardan ve fonlarla bağlantılı şekilde hisselerden elde edilen fahiş kazançların tespiti ve gönüllü iadesine yönelik işlem, kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin nihai bir hüküm ifade etmemektedir." denildi.

"Manipülasyon veya başka bir suç tespit edilen dosyalarda yargı süreci ayrıca ve bağımsız olarak işlemektedir." ifadesinin yer aldığı duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Süreçte yüksek kazanç eşikleri adım adım düşürülerek kapsam genişletilecek, küçük yatırımcının zararına fahiş kazanç elde eden herkes aynı kriterler ile değerlendirilecektir. Bu adımların sonucunda şimdiye kadar 31,6 milyar lira gönüllü iade işlemi yoluyla tahsil edilmiştir. Ayrıca soruşturmalar kapsamında, fonlarda yaşanan mali kayıpların telafisinde değerlendirilmek üzere şüpheliler hakkında mal varlığı tedbirleri de uygulanmaktadır."

Kaynak: AA
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: TMSF, fahiş kazanç incelemesinde gönüllü iadeyle 31,6 milyar lira tahsil etti - Son Dakika
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