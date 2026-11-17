TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin hisselerinin satışına ilişkin ihale ilanını Resmi Gazete'de yayımladı.

İlana göre şirketin yüzde 100 oranındaki payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla satılacak.

MUHAMMEN BEDEL 5 MİLYAR 250 MİLYON TL

İhalede şirket için belirlenen muhammen bedel 5 milyar 250 milyon lira oldu.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 270 milyon lira katılım teminatı yatırması gerekecek. İhale şartnamesinin bedeli 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

SON TEKLİF TARİHİ 4 OCAK 2027

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 4 Ocak 2027 saat 16.30'a kadar kapalı zarf içerisinde teslim etmesi gerekiyor.

Kapalı tekliflerin ardından gerçekleştirilecek açık artırma ise 5 Ocak 2027 saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında yapılacak.