Azerbaycan'dan Hisarcıklıoğlu'na 'dostluk nişanı' - Son Dakika

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 'dostluk nişanı' ile ödüllendirildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in 25 Nisan 2022 tarih ve Anayasanın 109'uncu Maddesi 23'üncü bendi kararıyla, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasına katkıları, girişimcilik alanındaki çalışmaları ve Türkiye-Azerbaycan iktisadi ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı faaliyetler nedeniyle 'dostluk nişanı' verildi. Twitter hesabından paylaşım yapan Hisarcıklıoğlu, "Azerbaycan'ın ekonomik kalkınmasına katkımız ve girişimcilik alanındaki çalışmalarımızdan dolayı şahsımı 'Dostluk Nişanı' ile onurlandıran Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e Türk iş dünyası adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.