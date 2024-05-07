TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Karaca'ya teşekkür plaketi verdi - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Karaca'ya teşekkür plaketi verdi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Karaca\'ya teşekkür plaketi verdi

TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca'ya çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve diğer heyet üyeleri de Oltu Ticaret Odası'nı ziyaret etti ve sorunları dinledi. Karaca, misafirlere Oltu Taşı tespih hediye etti.

07.05.2024 16:14  Güncelleme: 16:16
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca'ya çalışmalarından dolayı teşekkür plaket verildi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Celalettin Çetinkaya, Haşim Koç ve Murat Gacıroğlu ile TOBB Odalar ve Borsalar Daire Başkanlığı Uzmanı Kadir Akalı ile Genel Sekreter Osman Ömeroğlu, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karacayı ziyaret etti.

Başkan Baki Karaca, görüşmede Oltu Ticaret Odası üyelerinin ve yatırımcıların sorunlarını dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu adına teşekkür plaketini ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın verdi. Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca'da misafirlere Oltu Taşı tespih hediye etti - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Karaca'ya teşekkür plaketi verdi - Son Dakika

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