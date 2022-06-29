TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu Açıklaması

29.06.2022 15:11
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulmasının çok faydalı olacağını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulmasının çok faydalı olacağını bildirdi.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla başladı.

Hisarcıklıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ekonomi şuralarının, kamu ile özel sektörü bir araya getirdiği, sıkıntıların ve önerilerin doğrudan icra makamına iletildiği çok önemli bir platform olduğunu belirtti.

Burada dile getirilen pek çok meselenin, katılımcılar sayesinde çözüme kavuşmasının çok değerli ve memnuniyet verici olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, yetkililerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında ve sorunların çözümünde destek olduklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, toplantıda dile getirilen konuların, ülke genelindeki oda ve borsa başkanlarının üyeleriyle istişare ederek belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz de bunları bakanlıklara göre tasnif ettik ve sizlere de iletiyoruz. Elbette bizler için en önemlisi, bugünkü gibi, devletimizi yanımızda görmek. Bu noktada son olarak şunu da vurgulamak isterim. Mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması çok faydalı olacaktır. Zira hazırlanan kanun tekliflerinde, özel sektörün görüşünün zamanında alınmaması, sahada pek çok sıkıntıya neden oluyor. Biz koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız."

Açılış konuşmalarının ardından, şura basına kapalı devam etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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