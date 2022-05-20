TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum'da konuştu Açıklaması

20.05.2022 20:59
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum'da konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Önce koronavirüs salgını, sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada dedi ki 'tarım, gıda ve hayvancılık, dünyanın en stratejik sektörleri'.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Önce koronavirüs salgını, sonrasında Rusya- Ukrayna savaşı tüm dünyada dedi ki 'tarım, gıda ve hayvancılık, dünyanın en stratejik sektörleri'. Yıllardır anlatıyordum ben bunu, bu alanda yatırım yapan tüm kardeşlerim kazançlı çıkacaktır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) düzenlenen istişare toplantısında, kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş Çorum Şubesi'nin açılış törenine katılan Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, lisanslı depoculuk kavramını Türkiye'de geliştirdiklerini, yaygınlaşmasına TMO ile öncülük ettiklerini söyledi.

Lisanslı depoların hem üretici hem de sanayici açısından önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Lisanslı depolar ürünleri hijyenik ve güvenli depolarda saklar ve böylece tarım piyasasında fiyat istikrarı sağlanır. Tarım ticareti kolaylaşır. Esas önemli olan tarım ticaretini kolaylaştırmaktır. Üreticinin bu sayede geliri artar, sanayicimize de önemli olan arz güvenliği. Yani sanayicinin de malı alabileceği bir deposunun olması önemli." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, gıdanın öneminin son dönemde daha da arttığına dikkati çekerek, "Önce koronavirüs salgını, sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada dedi ki 'tarım, gıda ve hayvancılık, dünyanın en stratejik sektörleri'. Yıllardır anlatıyordum ben bunu, bu alanda yatırım yapan tüm kardeşlerim kazançlı çıkacaktır. Çünkü artık herkes önce kendi istiyor. Bakınız Hindistan ne yaptı, buğday ihracatını kapattı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarım açısından verimli topraklara sahip olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Allah da bize çok güzel bir coğrafya vermiş, bu açıdan coğrafyanın kıymetini bilip, heder etmeden, en üst verimliliği almamız lazım. Daha fazla üretip, burayı (lisanslı depo) kullanmamız lazım. Çorumlu kardeşlerimizin burayı kullanıyor olması lazım. Bu lisanslı depoculuk onların gelişimini sağlayacaktır. Çünkü ürün toprağında yetişir, borsada değerlenir."

Törene, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Rusya, Tarım, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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