TOBB Başkanı: Safranbolu Safranı AB\'den tescilli ilk baharatımız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği'nden tescilli ilk baharatının Safranbolu Safranı olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hisarcıklıoğlu, "Avrupa Birliği'nden tescilli ilk baharatımız Safranbolu Safranı oldu. Safranbolu Safranı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 19. ürünümüz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Avrupa Birliği süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - ANKARA