TOBB: Döviz Desteği Yetersiz

06.05.2026 02:00
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, döviz dönüşüm desteğinin artırılması ve uzatılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu döviz dönüşüm desteği uygulaması hakkında, "Mevcut yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteği hem oran itibarıyla yetersiz kalmakta hem de uygulama şartları reel sektör açısından ağır işlemektedir" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın uygulamakta olduğu mevcut yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteği uygulamasının yetersiz olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, mevcut desteğin en az bir yıl daha uzatılmasını ve destek oranının ise artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Merkez Bankası'nın döviz dönüşüm desteği uygulaması 30 Nisan'da sona ermektedir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve ihracat pazarlarında rekabetin sertleştiği bu dönemde, Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerini sürdürebilmesi için reel sektörümüzün rekabet gücünün korunması kritik önem taşımaktadır. Bu çerçevede, söz konusu desteğin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, mevcut yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteği hem oran itibarıyla yetersiz kalmakta hem de uygulama şartları reel sektör açısından ağır işlemektedir. Uygulamanın daha sade, erişilebilir ve öngörülebilir hale getirilmesi; destek oranının ise artırılması gerekmektedir. Bu yönde atılacak adımlar, sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza moral verecek, firmalarımızın finansman şartlarını destekleyecek ve ihracat hacmimize olumlu katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

