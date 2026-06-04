TOBB Nefes Kredisi KOBİ'lere Destek Olacak - Son Dakika
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TOBB Nefes Kredisi KOBİ'lere Destek Olacak

TOBB Nefes Kredisi KOBİ\'lere Destek Olacak
04.06.2026 13:37
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GTB Başkanı Akıncı, TOBB Nefes Kredisi'nin KOBİ'ler için önemli bir finansman kaynağı olduğunu belirtti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi uygulamasının, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak reel sektöre önemli katkılar sunacağını söyledi.

TOBB, KGF ve bankaların iş birliğinde kullandırılacak kredilerde 24 aya kadar vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz oranı uygulanacağını belirten Akıncı, kredilerin 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olarak sunulacağını ifade etti.

Yeni kredi paketi kapsamında bir firmanın azami 3 milyon TL kredi kullanabileceğini kaydeden Akıncı, ilk etapta 25 milyar TL'lik kredi hacminin iş dünyasının kullanımına açılacağını, yıl içerisinde devreye alınacak yeni limitlerle toplam kredi hacminin 100 milyar TL'ye ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, finansman maliyetleri ve piyasalardaki dalgalanmaların reel sektör üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Akıncı, üretim, ticaret, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından işletmelerin uygun maliyetli finansman kaynaklarına erişiminin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

TOBB Nefes Kredisi'nin bu noktada iş dünyasına önemli bir nefes aldıracağını aktaran Akıncı, "Özellikle KOBİ'lerimizin işletme sermayesini koruyabilmesi, üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi ve piyasa dinamiklerine uyum sağlayabilmesi adına finansmana erişim kritik bir unsur haline gelmiştir. TOBB, KGF ve bankalarımızın güç birliğiyle yeniden devreye alınan Nefes Kredisi uygulaması, reel sektörümüz açısından son derece kıymetli bir adımdır" dedi.

Yeni kredi paketinin yalnızca kısa vadeli bir finansman desteği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, kredi imkanının ekonomik canlılığın korunması, piyasa hareketliliğinin devam etmesi ve üretim zincirinin sürdürülebilirliği açısından da önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Başvuruların 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağını hatırlatan Akıncı, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin krediye başvurabileceğini ifade etti. Akıncı açıklamasında ayrıca, "İş dünyamızın üretim kapasitesinin korunması, ticaretin sürdürülebilirliği ve ekonomik faaliyetlerin canlı tutulması adına atılan bu adımı son derece değerli buluyoruz. Başta TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, sürece katkı sunan Kredi Garanti Fonu yönetimine, ekonomi yönetimimize ve programa destek veren tüm bankalarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TOBB Nefes Kredisi başvuruları ilgili banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

TOBB Nefes Kredisi, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Nefes Kredisi KOBİ'lere Destek Olacak - Son Dakika

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