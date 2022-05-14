TOBB'un 78. Genel Kurulu çevrim içi yapıldı - Son Dakika
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TOBB'un 78. Genel Kurulu çevrim içi yapıldı

14.05.2022 11:59
TOBB'un 78. Genel Kurulu çevrim içi yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 78. Genel Kurul Toplantısı, çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 78. Genel Kurul Toplantısı, çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.?

TOBB'un internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkanlığını Necdet Takva'nın yaptığı Genel Kurul'da, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve Konsey başkanları salonda hazır bulundu. 81 ilden TOBB delegeleri ise toplantıya çevrim içi katıldı.

Toplantıda, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Sedat İşeri, Mevzuat Komisyonu Başkanı Fahrettin Özün, Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu Başkanı Ferhat Çağlayan, Dilekleri İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Ozan Kara, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Göksel Başar, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Dursun Dağdelen, Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ekonomi Politikası Komisyonu Başkanı Nurettin Karslıoğlu ile Basın ve Yayın Komisyonu Başkanı Semra Tozaraydın komisyonları adına sunuş gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gönderdiği video mesaj ile Genel Kurul'un hayırlı olmasını diledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "81 il ve ilçelerden katılan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Oda ve borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i de ziyaret etti.

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Necdet Takva, Sedat İşeri, İnceleme, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB'un 78. Genel Kurulu çevrim içi yapıldı - Son Dakika


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