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TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri artık Thomas Junk - Son Dakika

TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri artık Thomas Junk

23.09.2021 17:24

TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine yönelik projelere öncülük eden Thomas Junk getirildi.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, tüm organizasyon yapısını kullanıcıyı odağa alan bir yaklaşımla oluşturan TOGG'un, Kullanıcı Deneyimi ekibinin lideri Thomas Junk oldu.

15 YILLIK SEKTÖR DENEYİMİ VAR

Sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan ve Ocak 2020'den bu yana TOGG'un kullanıcı deneyimi süreçlerine katkıda bulunan Junk, şirketin kullanıcı deneyimi tasarım dili ve stratejisini oluşturacak. Junk, ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa'da inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelere öncülük etti.

1 EKİM'DE YENİ GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK

Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG'un kullanıcı deneyimi tasarımları çerçevesindeki iş süreçlerine liderlik edecek.

THOMAS JUNK KİMDİR?

Almanya'da doğan Thomas Junk, Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Endüstriyel ve Ürün Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Endüstriyel Tasarımcı ve Makine Mühendisi olarak bir dönem gıda endüstrisi üretim makineleri alanında yoğunlaşan Junk, 2005 yılında Proje Lideri ve Portföy Direktörü olarak, dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine öncülük eden IDEO'da görev aldı.

PEK ÇOK ÖNMELİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ

2019 yılından bu yana IDEO Münih Genel Müdürlüğü görevini yürüten Junk, otomotivden sağlığa farklı sektörler için pek çok önemli projeyi hayata geçirdi. Thomas Junk, diş bakımı ve plastiklerdeki yenilikler de dahil olmak üzere bir dizi ürün patentine sahip bulunuyor.

TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri artık Thomas Junk
TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri artık Thomas Junk

Almanya, Ekim, Ocak, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri artık Thomas Junk - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri artık Thomas Junk - Son Dakika
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