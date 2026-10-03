Togg T10X eylülde 4 bin 237 satışla lider kaldı, elektrikli pazarın yüzde 44'ü Togg'un - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Togg T10X eylülde 4 bin 237 satışla lider kaldı, elektrikli pazarın yüzde 44'ü Togg'un

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Togg T10X, eylülde 4 bin 237 adet satışla otomobil pazarının zirvesinde yer alarak ağustostaki liderliğini üst üste ikinci aya taşıdı. Elektrikli otomobil satışlarında T10F ikinci sırada yer alırken Togg'un bu pazar içindeki payı yüzde 44 oldu.

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/EMİRHAN YILMAZ - Togg T10X, geçen ay toplam otomobil satışlarında en çok tercih edilen model olurken, pazar liderliğini üst üste ikinci aya taşıdı.

"Türkiye'nin otomobili" vizyonuyla yola çıkan, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel mobilite teknolojileri markası Togg, otomobil pazarındaki güçlü konumunu sürdürüyor.

Geçen ay otomobil pazarındaki daralmaya rağmen Togg, model bazında toplam satışlarda zirvedeki yerini korudu. Togg T10X, toplam otomobil satışlarında ağustos ayındaki liderliğini eylülde de devam ettirdi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 azalarak 63 bin 736'ya geriledi. Bu dönemde Togg'un T10X modeli aylık satışlarda ilk sıraya yerleşirken, T10F modeli de dördüncü sırada yer aldı.

Togg T10X, geçen ay 4 bin 237 adet satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model olurken, Renault Boreal 3 bin 159 satışla ikinci sıraya yerleşti. Aynı dönemde 2 bin 726 adet satışla Renault Megane (sedan) üçüncü, Togg T10F 2 bin 455 satışla dördüncü ve 1993 adet satışla Renault Clio beşinci sırada konumlandı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde ise model bazında toplam satışlarda 33 bin 636 adetle Renault Clio ilk sırada yer aldı. Bu aracı, 22 bin 20 satışla Togg T10X izlerken, Renault Megane (sedan) modeli 21 bin 776 satışla toplam satışlarda üçüncü sıraya yerleşti.

Togg elektrikli otomobil pazarını ayakta tuttu

Geçen ay elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 23,7'ye yükseldi. Eylül ayındaki pazar daralmasına rağmen Togg T10X ve T10F satışlarındaki pozitif ivme dikkati çekti.

Elektrikli araç satışlarına bakıldığında Togg'un T10X ve T10F modellerinin ilk iki sırayı paylaştığı görüldü. T10X 4 bin 237 satışla ilk sırada yer alırken, T10F 2 bin 455 satışla ikinci sırada T10X'i izledi. Üçüncü sırada ise 1725 satışla Tesla Model Y yer aldı.

Eylül ayındaki toplam elektrikli otomobil satışları içerisinde Togg'un pazar payı yüzde 44 olarak gerçekleşirken, satılan her iki elektrikli araçtan yaklaşık birinin Togg olduğu görüldü. T10X geçen yılın eylül ayında 1061, T10F ise 1194 adet satılmıştı.

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde eylülde toplam pazarın yüzde 51,8'ini oluşturduğu, satışların 33 bin 39'a ulaştığı görüldü. Böylece geçen ay Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli veya hibrit araçlar oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde ise elektrikli ve hibrit otomobiller toplam satışlar içinde 326 bin 35 adetle yüzde 51,9 paya sahip oldu.

Bu dönemde elektrikli otomobillerde 160 kilovat altındakilerin satışları yüzde 7,9 artarak pazarın yüzde 17'sini, 160 kilovat üstündekilerin satışları ise yüzde 59 azalarak pazarın yüzde 2,3'ünü oluşturdu.

ODMD verilerine göre, 2026 yılı eylül ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller şöyle:

MarkaModelAlt ModelEylül 2026
TOGGT10XT10X4.237
RENAULTBorealBoreal3.159
RENAULTMeganeMegane Sedan2.726
TOGGT10FT10F2.455
RENAULTClioClio HB1.993
TOYOTACorollaCorolla1.939
RENAULTDusterDuster1.857
TESLAMODEL YMODEL Y1.725
HYUNDAIi20i201.649
KIASPORTAGESPORTAGE1.591

Kaynak: AA
TOGG T10XTeknolojiOtomobilEkonomiTOGGSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Telefon alacaklar dikkat Hesap değişti Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:16
Bölgede tansiyon yüksek Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:20:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Togg T10X eylülde 4 bin 237 satışla lider kaldı, elektrikli pazarın yüzde 44'ü Togg'un - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei