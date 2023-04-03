Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan'dan araç için ilk yorum: Yağ gibi akıyor - Son Dakika
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Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan'dan araç için ilk yorum: Yağ gibi akıyor

03.04.2023 17:33

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu. Erdoğan çifti, kırmızı renkli araç ile test sürüşüne çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu. Aracın çok rahat olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu.'' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un teslimat süreci başladı. İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg teslim edildi.

RUHSAT VE ANAHTAR EMİNE ERDOĞAN'A

Anadolu renk akıllı cihazın ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan'a takdim edildi. İkinci Gemlik rengi araç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı olacak.

ARACI TEST ETTİLER

Aracı teslim alan Erdoğan çifti, test turuna çıktı. Araçla birlikte Külliye'nin dışına çıkıp bir tur atan çift, daha sonra kameralar karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

"İÇİNDE KENDİNİZİ ÇOK HUZURLU HİSSEDİYORSUNUZ"

Aracın kullanımının çok rahat olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu.'' dedi.

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