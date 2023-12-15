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TOGG, Vezirköprü'deki etkinlikte öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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TOGG, Vezirköprü'deki etkinlikte öğrencilerle buluştu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' programında yerli otomobil TOGG, Narlısaray İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Çocuklar, aracı inceleme fırsatı buldu ve fotoğraf çektirdi.

TOGG, Vezirköprü\'deki etkinlikte öğrencilerle buluştu
15.12.2023 - 19:21,  Güncelleme: 19:21
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Narlısaray İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' programında Türkiye'nin yerli otomobili TOGG öğrencilerle buluştu.

Vezirköprü'de Narlısaray İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliği yerli ürünlerin yanı sıra yerli ve milli otomobil TOGG ile kutlandı. TOGG sevinci yaşayan çocuklar aracı inceleme fırsatı buldu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar yerli ve milli araç önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Program, öğrenciler ile hatıra fotoğrafları çektirilmesi ve yerli ürünlerin ikram edilmesi ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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