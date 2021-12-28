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Tokat'ta 80 bininci koyun dağıtıldı - Son Dakika

Tokat'ta 80 bininci koyun dağıtıldı

28.12.2021 16:23
Tokat'ta 80 bininci koyun dağıtıldı

Türkiye'ye model olan "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi kapsamında Tokat'ta 80 bininci koyun dağıtımı törenle yapıldı.

Türkiye'ye model olan "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi kapsamında Tokat'ta 80 bininci koyun dağıtımı törenle yapıldı.

Tokat Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 10 binden fazla başvuru oldu. Tokat Valiliğinin bir banka ile yaptığı sözleşme kapsamında besicilere 7 yıl vadeli, 1 yıl ödemesiz, 100 bin liraya kadar 0 faizli kredi verildi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında 117 milyon lira finans sağlanarak 894 çiftçiye 80 bin 58 koyun alması sağlandı. Pazar ilçesine bağlı Tatar Köyünde düzenlenen törenle 80 bininci koyun sahibine teslim edildi. Törende konuşma yapan Vali Dr. Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilen ettiğini hatırlatarak, "Bugün burada 80 bininci koyunun dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İlk 100 bin paketini bitirip, ikinci 100 bin paketini de kullanacağız" dedi.

Sadece tarımda değil, eğitimden sosyal politikalara, spordan kültür turizme, güvenlikten köy altyapılarının oluşmasına kadar hayatın ve yaşamın her alanında Tokat'ta güzel işlerin yapıldığına dikkat çekten Vali Balcı, "Tokat'ta el ele, omuz omuza hep birlikte devletimizin imkanlarını devletimizin gerçek sahibi milletimiz için kullanıyoruz. Türkiye bu coğrafyada güneş gibi parlıyor. Tokat'ta her alanda yıldız olacak. Tokat'ı kıymetli, çalışkan, vatanperver insanlarının zenginliği önümüzdeki 5-10 yıl içinde iki katına çıkacak" diye konuştu. - TOKAT

Tokat'ta 80 bininci koyun dağıtıldı
Tokat'ta 80 bininci koyun dağıtıldı
Tokat'ta 80 bininci koyun dağıtıldı

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Türkiye, Banka, Tarım, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta 80 bininci koyun dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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