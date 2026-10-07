Tokat'ta kuşburnu bol çıkınca fiyat 100 TL'den 50 TL'ye geriledi - Son Dakika
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Tokat'ta kuşburnu bol çıkınca fiyat 100 TL'den 50 TL'ye geriledi

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Tokat\'ta kuşburnu bol çıkınca fiyat 100 TL\'den 50 TL\'ye geriledi
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Tokat'ta kuşburnu ürün miktarının artmasıyla bolluk yaşandı; geçen yıl kilogramı 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu bu yıl 50 TL'ye kadar düştü. Fiyatlardaki gerileme kış hazırlığı yapan vatandaşların ilgisini artırırken üreticiler de ürünün bol çıkmasından memnun oldu.

Tokat'ta geçen yıl 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL'ye kadar düştü.

Tokat'ta kuşburnunda yaşanan bolluk, satış fiyatlarına da yansıdı. Geçen yıl kilogramı 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL'ye kadar düştü. Fiyatlardaki gerileme, özellikle kış hazırlığı yapan vatandaşların ilgisini artırdı. Kuşburnunun bol çıkması üreticileri sevindirirken, vatandaşlar da geçen yıla göre daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı buldu.

Kaynak: İHA
EkonomiTokatYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta kuşburnu bol çıkınca fiyat 100 TL'den 50 TL'ye geriledi - Son Dakika
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