Tokat'ta Patates Tohumluk Tesisi Kuruldu - Son Dakika
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Tokat'ta Patates Tohumluk Tesisi Kuruldu

Tokat\'ta Patates Tohumluk Tesisi Kuruldu
10.07.2026 12:47
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Tokat Üniversitesi'nde yıllık 50 ton tohumluk patates üretecek tesis projesi hayata geçirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde kurulan Patates Mini Yumru Üretim Tesisi ile yıllık 50 ton sertifikalı tohumluk patates üretilerek bölgenin ve Türkiye'nin kaliteli tohumluk ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan'ın yürütücülüğünü üstlendiği 'Milli patates çeşitlerinden doku kültürü tekniği ile temel tohumluk üretimi' projesi kapsamında Patates Mini Yumru Üretim Tesisi kuruldu. TOGÜ, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı ve Tokat Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında kurulan tesisi; TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Adem Yağcı ile öğretim üyeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje kapsamında kurulumu tamamlanan tesis, çevre düzenleme çalışmalarının ardından Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine başlayacak. Tesiste, bölgenin sertifikalı, hastalıklardan ari, yüksek verim ve kalite özelliklerine sahip tohumluk patates ihtiyacının karşılanmasına yönelik temel tohumluk üretimi gerçekleştirilecek. Bunun yanında, Türkiye genelinde üretimin yaygınlaştırılmasına katkı sunacak tatlı patates üretim materyalleri de yetiştirilecek. Ziraat Fakültesi bünyesinde tescil edilen iki milli patates çeşidinin temel tohumluk üretiminin yapılacağı tesiste, aynı zamanda yürütülecek ıslah çalışmalarıyla yeni milli patates çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yıllık 50 ton sertifikalı tohumluk patates üretim ve dağıtım kapasitesine sahip olması planlanan tesisin, hem Tokat'ın hem de Türkiye'nin kaliteli ve sağlıklı tohumluk patates ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sunması bekleniyor. İnceleme ziyareti sırasında proje ekibi, tesiste yürütülecek üretim süreçleri, doku kültürü teknikleri ve geleceğe yönelik hedefler hakkında katılımcılara bilgi verdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta Patates Tohumluk Tesisi Kuruldu - Son Dakika

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