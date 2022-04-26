Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş - Son Dakika
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Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş

26.04.2022 11:38
Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş

Tokat'ta pazar tezgahlarına yansıyan indirimin bayram sonrasında devam etmesi bekleniyor.

Tokat'ta pazar tezgahlarına yansıyan indirimin bayram sonrasında devam etmesi bekleniyor.

Tokat'ta yaş sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti. Havaların ısınması ve üretimin artması ile sebze fiyatlarında bayram sonrasında yüzde 50'ye yakın düşüş bekleniyor. Tokat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı, sebze ve meyve fiyatlarında düşüş olduğuna dikkat çekerek, "Mevsim şartlarının iyileşmesiyle birlikte fiyatlarımızda Ramazan'ın başına göre 3-5 lira düşüş var. İnşallah Ramazan'dan sonrada havaların güzel gitmesi ile fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Mevsim şartlarına göre yetişmiş bir mal yoktu. Ama şu anda artık ürünler hızlı bir şekilde yetişmeye başladı" dedi.

Komisyoncu Ali Çiçek ise Ramazan öncesine göre fiyatlarda düşüş olduğunu ifade ederek, "Domates haricinde diğer biber çeşitleri, yeşillik çeşitleri hava şartlarından dolayı hepsi düştü. İhracat çok fazlaydı bu sene. İhracatta fiyatları yükseltti. Vatandaşımız bayramdan sonra rahatlıkla alışverişini yapıp sebzesini meyvesini tüketebilir. Fiyatlarda düşüş olur" diye konuştu.

Domatesin fiyatını koruduğunu belirten Çiçek, "Salatalık halde 8 lira, patlıcan 10 lira. Yeşillikler marullar 5-6 lira civarlarında. Maydanozlar 3 liraya düştü. Karnabahar 3 lira. Brokoli 5 lira. Fiyatlar baya düşüş var" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş
Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş
Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş
Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş

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Bayram, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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