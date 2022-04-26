Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş

26.04.2022 17:41

Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüşTOKAT Tokat'ta pazar tezgahlarına yansıyan indirimin bayram sonrasında devam etmesi bekleniyor.

Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş

TOKAT Tokat'ta pazar tezgahlarına yansıyan indirimin bayram sonrasında devam etmesi bekleniyor.

Tokat'ta yaş sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti. Havaların ısınması ve üretimin artması ile sebze fiyatlarında bayram sonrasında yüzde 50'ye yakın düşüş bekleniyor. Tokat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı, sebze ve meyve fiyatlarında düşüş olduğuna dikkat çekerek, "Mevsim şartlarının iyileşmesiyle birlikte fiyatlarımızda Ramazan'ın başına göre 3-5 lira düşüş var. İnşallah Ramazan'dan sonrada havaların güzel gitmesi ile fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Mevsim şartlarına göre yetişmiş bir mal yoktu. Ama şu anda artık ürünler hızlı bir şekilde yetişmeye başladı" dedi.

Komisyoncu Ali Çiçek ise Ramazan öncesine göre fiyatlarda düşüş olduğunu ifade ederek, "Domates haricinde diğer biber çeşitleri, yeşillik çeşitleri hava şartlarından dolayı hepsi düştü. İhracat çok fazlaydı bu sene. İhracatta fiyatları yükseltti. Vatandaşımız bayramdan sonra rahatlıkla alışverişini yapıp sebzesini meyvesini tüketebilir. Fiyatlarda düşüş olur" diye konuştu.

Domatesin fiyatını koruduğunu belirten Çiçek, "Salatalık halde 8 lira, patlıcan 10 lira. Yeşillikler marullar 5-6 lira civarlarında. Maydanozlar 3 liraya düştü. Karnabahar 3 lira. Brokoli 5 lira. Fiyatlar baya düşüş var" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş
Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş
Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş
Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş

YORUMLAR
500
Siirtli Vatandaş: 'Elbise Fiyatları Çok Pahalı, Alamıyoruz. Bayram da Geldi Yine Alamıyoruz' Siirtli Vatandaş: 'Elbise Fiyatları Çok Pahalı, Alamıyoruz. Bayram da Geldi Yine Alamıyoruz' Cizre'de bin 500 yetim çocuğa bayramlık yardımı Cizre'de bin 500 yetim çocuğa bayramlık yardımı

Bayram, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş - Son Dakika


Son Dakika
17:40 Çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdü! Sanık hakkında müebbet hapis istendi
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta sebze ve meyve fiyatlarında düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement