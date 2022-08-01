TMO kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

TMO kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak

01.08.2022 11:51
TMO kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacak.

TMO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatlarını hasat dönemi öncesinde açıkladığı hatırlatıldı.

Duyuruya göre, 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, kilogram başına Giresun kalite için 53 lira, Levant kalite için 52 lira ve Sivri kalite için 51 lira olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere vereceği alan bazlı, mazot ve gübre destek ödemeleri ile birlikte ortalama fiyat kilogram başına 54 lira olacak. Yüksek randımanlı fındığa randıman farkı ilave edilecek.

Her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlayan TMO, kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacak.

Üreticiler, 15 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecek.

TMO'ya ürün teslim ederken üreticilerin rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya özen göstermeleri gerekiyor.

YORUMLAR
500
Kredi kartı borcu olanlar kabineden çıkacak kararı bekliyor! İşte masadaki formüller... Kredi kartı borcu olanlar kabineden çıkacak kararı bekliyor! İşte masadaki formüller... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:19:27. #1.13#
SON DAKİKA: TMO kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement