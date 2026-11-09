Torku’nun iştiraki Konya Şeker’in işlettiği dev santraldeki işçiler rızasız izne çıkarıldı, ünitelerde üretim tamamen durdu

Üretimin durdurulduğu Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde rızasız şekilde işten çıkartılan yüzlerce işçi bir araya geldi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından işletilen, yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan Kangal Termik Santrali'ne üretim durdu. Son yıllarda kömür teminin noktasında güçlük çektiği ileri sürülen tesis, Konya Şeker tarafından satışa çıkarılmıştı. Satışı yapılamayan santralde kömür tedariği tamamen durdu. Üretimin tamamen durduğu santralde çalışan bine yakın işçi, ücretli ve ücretsiz izne çıkarıldı. İzne çıkarılan işçiler sabahın erken saatlerinde ilçe meydanında toplandı.

Konya Şeker 3 ünitenin bozuk olduğunu söyledi

İşçilere yasal haklarını anlatan Avukat Cemal Karıksız, "Kangal Termik Santrali işçilerimizin tamamı ücretsiz izine, yıllık ücretli izni olanlar ise ücretli izne ayrılmak durumunda bırakıldılar. Hiç birinin rızası olmamasına rağmen işçilerimizin ücretsiz izne ayrılması; İş Kanunu 22'nci maddesine aykırılık oluşturmaktadır. Biz de bu nedenle işçilerimize gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Devamında da ücretsiz izni ve yıllık ücretli izni şu an kullanılmasını kabul etmediğimizi şirkete bilgilendireceğiz. Bugün aldığımız bilgilere göre Kangal Termik Santrali'nde bulunan 3 ünitenin de bozuk olduğu, arızadan kaynaklı işçilerin izne ayrıldığını söyleseler de resmi açıklamada kömür firmasına olan borçlardan kaynaklı olarak işçilerin izne ayrıldığı belirtilmişti. İşçilerin yanındayız hak kaybına uğramamaları için elimizden geleni yapacağız. İş kanunu madde 22 uyarınca yapılan işlemler hukuka uygun hale gelmez zira burada karşılıklı rıza önemlidir. Ücretsiz izin de karşılıklı rıza olmadığı için de şu an işçilerimiz burada olması bunun ispatıdır" dedi.

Kangal Termik Santrali, 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker'e devredildi. Yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan santral, 2020 yılında filtresiz bacalarıyla gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla santralde üretim 1 Ocak 2020 tarihinde filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle durdurulmuş, bacalarda gerekli filtre işlemlerinin tamamlanmasıyla 30 gün sonra tek türbinde, 6 ay sonra ise tam kapasite olarak elektrik üretimine yeniden başlanmıştı.