Torosların lezzetli kiraz ve elması, elektriği güneş enerjisiyle üretilen soğuk hava deposunda korunuyor

KARAMAN Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Elmayurdu köyünde bulunan 2 bin 500 ton kapasiteli soğuk hava deposu güneş panellerinden üretilen elektrik ile soğutuluyor.

Bölgede yetişen kiraz ve elma kalitesi ve aroması ile dünya pazarında adından söz ettiriyor. Meyvelerin tazeliğini koruması amacı ile 2007 yılında 6 bin metre kare alan kurulan tesis 2020 yılından itibaren güneş panelleri ile üretilen elektrikle soğutuluyor. Yaklaşık 1500 kw elektrik üretilen tesis birbirine komşu olan 3 köyün 2001 yılında kurduğu kooperatif çatısı altında üreticiye hizmet veriyor.

Elmayurdu köy muhtarı Mehmet Korkut, "Bu tesisimiz 2007 yılında altı bin metre kare bir araziye kurulmuştur. Elmayurdu, Tepebaşı ve Boyalık köyleri tarımsal kalkınma kooperatifi olarak geçiyor ismi. Köylülerin desteği ile geçmiş dönemdeki köy muhtarlarımızın yardımları ile kurulmuştur. 2020 yılında ise güneş panelleri yapıldı. Aşağı yukarı 1500 kw elektrik üretimi yapmaktadır. Bundan sonraki günlerde inşallah daha faydalı olacaktır. Kiraz şoklama tesisimiz var. İleride daha faydalı faaliyetlere geçeceğiz ve paketleme tesisi de yapmayı düşünüyoruz. Elektrik üretiminden verim alabilirsek bunları da yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Kooperatif Başkanı Mustafa Yağcı da, "2001 yılında kooperatif kurduk, 2006 yılında buranın ihalesini verdik. 2007 yılının Mayıs ayında bize teslim ettiler ve 2007 yılının Haziran ve Temmuz aylarında kiraz çalışmaya başladık. O gün bu gün çalışıyoruz. Buranın kapasitesi 2 bin 500 tondur. Bizim bu bölgede kiraz ve elma üretiliyor, diğer mahsuller üretilmiyor. Elmalar geldiği zaman paletlere konuluyor. Koridora alıyoruz, koridorda ön soğutma yapıyoruz, yıkıyoruz, istifliyoruz soğuk odaya alıyoruz. Burada elma Nisanın sonlarına kadar duruyor" diye konuştu.

Soğuk hava deposu için güneş panellerinden üretilen elektriğin yetersiz kalması halinde şehir şebekesi devreye alındığı, fazla elektrik ürettiğinde ise şehir şebekesine elektrik sağlıyor da bildirildi.