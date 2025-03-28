TotalEnergies'den Drama Group ile Anlaşma - Son Dakika
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Ekonomi

TotalEnergies'den Drama Group ile Anlaşma

TotalEnergies, madeni yağları için Drama Endüstri ve Drama Kimya ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

28.03.2025 10:19
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TotalEnergies, endüstriyel madeni yağlarının satış ve dağıtımı konusunda Drama Group bünyesindeki Drama Endüstri ve Drama Kimya ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren TotalEnergies Turkey Pazarlama, satış ağını güçlendirmeye devam ediyor.

TotalEnergies Turkey Pazarlama bu çerçevede Drama Group bünyesindeki Drama Endüstri ve Drama Kimya ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, şirketin endüstriyel madeni yağlarının İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova'daki satış ve dağıtımı Drama Endüstri tarafından, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'deki satış ve dağıtımı ise Drama Kimya tarafından gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Mehmet Murat Selçuk, son teknoloji ve yüksek performanslı ürünlerle ekipman performansını ve operasyon verimliliğini artırdıklarını belirterek, "Aynı zamanda müşterilerimize LubAnac Indus Yağ Analiz Sistemi gibi gelişmiş teknik servisler sunuyoruz. Yeni iş birlikleriyle güçlendirdiğimiz hizmet ağımız sayesinde daha fazla müşteriye endüstriyel çözümler sağlayarak endüstriyel pazardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Drama Group, bünyesindeki Drama Kimya, Drama Makine ve Drama Endüstri şirketleriyle hizmet veriyor. Grubun Hasanağa OSB ve Gebze Güzeller OSB'deki tesislerinde satış ve servis konusunda uzman 50'ye yakın mühendis ve toplam 70 kişilik ekip görev alıyor.???????

Kaynak: AA

Anadolu Yakası, Madeni Yağ, Teknoloji, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Ekonomi, Yalova, Finans, Bursa, Son Dakika

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