TOYOTA GAZOO Racing'den Altıncı Şampiyonluk - Son Dakika
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Ekonomi

TOYOTA GAZOO Racing'den Altıncı Şampiyonluk

TOYOTA GAZOO Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda üst üste altıncı kez Markalar Şampiyonu oldu.

04.11.2024 14:48
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TOYOTA GAZOO Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın sezon finalinde Markalar Şampiyonluğu'nu kazanarak bir başarıya daha imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 Saat Bahreyn mücadelesi, 8 ayaklı sezonun son yarışına ev sahipliği yaptı ve Toyota'nın 8 numaralı GR010 HYBRID aracı, en yakın rakibine 29 bin 177 saniye fark atarak ilk sırada bitirdi.

Mücadele sonunda, Toyota, üst üste altıncı kez Markalar Şampiyonluğu'nu elde etti.

Yarışın son bölümlerinde Sebastien Buemi'nin hızlı turlarla birlikte rakiplerini geçmesi, Toyota'nın zaferine katkı sağladı. Bu sonuçların ardından TOYOTA GAZOO Racing 2 puan farkla şampiyonluğu kazanmayı başardı.

TOYOTA GAZOO Racing 2024 sezonunda toplamda beş podyum, üç galibiyet ve iki pol pozisyonu elde ederken, 190 puanla zirvede yer aldı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) gibi üst düzey serilerde başarılar elde etmeye devam eden TOYOTA GAZOO Racing, geçen hafta da GR DKR Hilux T1+ ile yarıştığı Dünya Rali-Raild Şampiyonası'nda (W2RC) Markalar Şampiyonluğunu ilan etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOYOTA GAZOO Racing WEC Takım Müdürü ve Pilotu Kamui Kobayashi, başarının, ekip çalışmasıyla geldiğini belirtti.

Kobayashi, "Tüm dünyadan aldığımız desteklerden ötürü herkese çok teşekkür ederim. Markalar Şampiyonluğu'nu kazanmak büyük bir başarı ve bu, Toyota'daki meslektaşlarımızın ve partnerlerimizin dahil olduğu bir ekip çalışmasının sonucu. 8 numaralı araç inanılmaz bir yarışın ardından galibiyeti hak etti. Bu şampiyonluk takımdaki herkesin istediği bir sonuçtu ve bunu başarmak için her şeylerini verdiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Otomobil, Bahreyn, Ekonomi, Dünya, Spor, Son Dakika

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