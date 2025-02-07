Toyota Hilux GR SPORT Avrupa Lansmanı Kapadokya'da

Ekonomi

Toyota, Hilux GR SPORT modelinin Avrupa tanıtımını, mart ayında Kapadokya'da yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, motor sporlarından ilham alınarak tasarlanan Hilux GR SPORT, Toyota Hilux'ın Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible versiyonlarına ek olarak sunulacak.

Avrupa'dan basın mensuplarının katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, modelin zorlu arazi şartlarındaki performansı sergilenecek.

Toyota, Kapadokya'nın volkanik kaya oluşumları, dik vadileri ve kayalık zeminleriyle oluşturduğu sürüş koşullarında Hilux GR SPORT'un arazi yeteneklerini gösterecek. 20 ülkeden 129 uluslararası basın mensubu, 204 beygir gücündeki 2,8 litrelik Hilux GR SPORT modelini 61 kilometrelik özel parkurlarda deneyimleyecek.

Gerçekleştirilecek teknik sürüşlerle birlikte toplam test mesafesi 100 kilometreyi aşacak.

Toyota, bu test sürüşü ile Hilux GR SPORT'un her türlü araziye uyum sağlayan yol tutuşunu, dayanıklılığını ve performansını ortaya koymayı amaçlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, lansmana ev sahipliği yaparak test sürüşlerinin yanı sıra kültürel bir keşif deneyimi de sunacak. Peribacaları, yer altı şehirleri ve doğal manzaralarıyla Kapadokya, Toyota Hilux GR SPORT'un maceracı ruhunu ve dayanıklılığını yansıtan bir lokasyon olacak.